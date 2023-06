Asumió Sol Cortés como concejal de José C. Paz

Tras la sentencia del Juez en lo Contencioso Administrativo n° 1 de San Martín, en el cual se reconoce el derecho al acceso a la paridad de género por fallecimiento de la concejal Gina Chavero, este miércoles el Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz tomó juramento a Sol Cortés.

Este miércoles 21 de junio, el Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz tomó juramento a la concejal Sol Cortés y, de esta manera, dio cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo n° 1 a cargo del Dr. Ocampo, que dicta lo siguiente: “Por los fundamentos vertidos y teniendo en consideración las normas y los principios condensados en los párrafos que anteceden, entiendo que corresponde hacer lugar a la demanda incoada por la Sra. María Soledad Cortes en cuanto a reconocerle el derecho de asumir como Concejal a los fines de cubrir la vacante producida por el fallecimiento de la Concejal Gina Beatriz Chavero en el Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz, toda vez que no cabe sino concluir que entre dos opciones posibles debe seleccionarse aquella que propenda al adecuado equilibrio entre mujeres y hombres en la composición de dicho cuerpo deliberativo, puesto que lo contrario obstaculizaría el firme y progresivo accionar de la normativa correspondiente a la materia, cuya finalidad no es otra que remover los obstáculos que impiden a las mujeres participar plenamente en las decisiones políticas y lograr la igualdad real de oportunidades para el acceso a los cargos electivos.

A los fines de materializar lo aquí resuelto, deberá el organismo demandado proceder a dar de baja a la designación del Sr. Matías Nicolás Ferreirós, quien fuera designado como concejal para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de la Concejal Gina Beatriz Chavero, concejal titular por la Alianza Juntos por el Cambio electa en los comicios del 27 de octubre de 2019 – sin perjuicio de los actos que el mismo cumpliera – y designar para la cobertura de dicha vacante a la Sra. María Soledad Cortés, previo juramento de ley; todo ello a partir de encontrarse firme la presente”.

Tras su asunción, Cortés, señaló: “Hoy asumo esta banca convencida de que elegí la batalla correcta. Hace años que me dedico a las temáticas de Género y no podía no hacer valer un derecho que fue producto de inmensas luchas colectivas como lo es la paridad de género”.

“En noviembre del 2021, luego del fallecimiento de Gina Chavero, y ante la aplicación del simple corrimiento, como uso y costumbre de la mayoría de los HCD, comencé un proceso judicial, buscando el reconocimiento de mi derecho de paridad. Luego de un proceso judicial ordenado y respetado, llegó la sentencia del juzgado”. “Asumo esta banca que pertenecía a Gina Chavero con la enorme responsabilidad de seguir trabajando en pos de los y las vecinas de José C. Paz con los valores y la convicción que me caracterizan”, finalizó.