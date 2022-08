Arrebató un celular y lo atraparon

Un vecino denunció el hecho y a los pocos minutos la Policía Municipal de San Miguel pudo capturar al ladrón, que tenía pedido de captura.

Un delincuente con pedido de captura fue arrestado en San Miguel tras haberle arrebatado el celular a un chico en la vía pública. La Policía Municipal tomó conocimiento del hecho a través del aviso de un vecino a “Ojos en Alerta”. Al ser testigo del robo, esta persona mandó un mensaje de texto al Centro de Monitoreo (COM) y desde allí se condujeron las acciones para resolver el caso.

Como muestra el video, tras recibir la denuncia la supervisora del COM rápidamente dio aviso a los móviles de la zona y comenzó a hacer un seguimiento del delincuente a través de las cámaras de seguridad.Luego de robar el celular, el sospechoso se dio a la fuga sin saber que era monitoreado en tiempo real por los operadores de cámaras del COM. El escape no tuvo éxito, ya que en pocas cuadras fue interceptado por un patrullero.

Al verse perseguido, el delincuente arrojó el celular al jardín de una casa, pero fue en vano ya que estaba siendo vigilado y todo quedó registrado en las cámaras.Finalmente fue detenido y conducido a la comisaría 3era de San Miguel, donde quedó a disposición de la Justicia. El delincuente tenía un pedido de captura activo solicitado por la UFI 2 de Moreno.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Zi5-zH80zBU