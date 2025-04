Argentina y el FMI: una dependencia que se profundiza

El país vuelve a quedar atado al Fondo Monetario Internacional tras un nuevo pedido de financiamiento. El oficialismo logra así salir del cepo al dólar, pero a costa de ceder autonomía. Mientras tanto, la política sigue sin ofrecer consensos para salir de la crisis.

Argentina volvió a caer en la lógica de la dependencia. Tras un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno logró levantar el cepo cambiario, pero el precio fue alto: la imposición de nuevas condiciones por parte del organismo y la imposibilidad de definir una política económica propia.

La decisión del oficialismo de acudir nuevamente al Fondo marca un punto de inflexión. Con la urgencia de estabilizar la macroeconomía y dar señales de confianza a los mercados, se aceptó un préstamo millonario, pero a sabiendas que es el FMI quien fija el rumbo, tal como ya lo hizo en otras etapas de la historia reciente del país.

Lo que debería ser una estrategia de emergencia vuelve a consolidarse como un modo crónico de financiamiento. En lugar de discutir un modelo productivo que genere dolares y empleo genuino, el Estado se apoya en la deuda externa como única vía de escape. Así, el círculo se repite: crédito, ajuste, más deuda, y nuevas generaciones condenadas a pagar las decisiones del presente.

Mientras tanto, el arco político argentino sigue sin alcanzar acuerdos básicos. Ni el oficialismo ni la oposición logran consensuar políticas de Estado que prioricen el crecimiento económico y la inclusión social. En su lugar, persisten las peleas internas, los discursos vacíos y las especulaciones electorales.

Este nuevo capítulo en la relación con el FMI no solo compromete la economía, sino también la democracia. Porque cuando un país no puede elegir su propio camino económico, la política, de alguna manera, pierde sentido y la ciudadanía, esperanza. La Argentina no solo necesita dólares: necesita ideas, consensos y dirigentes a la altura.