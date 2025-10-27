Adiós a Ricardo “Palito” Aleksiejoner

El histórico jefe de seguridad del Club Atlético San Miguel y ex combatiente de Malvinas falleció dejando una profunda tristeza en la comunidad. Su compromiso lo convirtió en una figura muy querida por todos.

El fallecimiento de Ricardo “Palito” Aleksiejoner generó una profunda conmoción en San Miguel. Durante años, “Palito” se desempeñó como jefe de seguridad del equipo de Primera División del Club Atlético San Miguel, donde se ganó el cariño y el respeto de jugadores, dirigentes y simpatizantes. Más allá de su rol en la institución, fue un referente de valores, compromiso y humildad, además de un héroe de Malvinas cuya historia inspiró a toda la comunidad.

Desde Aqui La Noticia lamentamos mucho su deseso y enviamos un profundo saludo a sus familiares y amigos.