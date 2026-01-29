Adiós a Nelly “Coca” Altube, referente de la cultura y memoria viva del distrito

La comunidad paceña lamenta el fallecimiento de la nieta de José Altube, fundador del municipio.
Ciudadana ilustre, docente y promotora cultural, dejó una huella imborrable en la historia local.
La comunidad de José C. Paz atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Nelly
“Coca” Altube, a los 95 años. Nieta de José Altube, fundador del distrito, Nelly fue una figura clave de la
vida cultural paceña y una referencia ética y humana para generaciones enteras.
Reconocida como ciudadana ilustre, profesora de música y fundadora en 1970 del Coro Polifónico de José
C. Paz, institución que también dirigió durante muchos años, “Coca” Altube dedicó su vida a la
promoción de la cultura, siempre con una conducta intachable y un compromiso sostenido con la
comunidad. Su tarea no solo formó artistas, sino que también ayudó a construir identidad y pertenencia en el distrito.
Tras conocerse la noticia, las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida, recuerdos y
agradecimientos. Vecinos, instituciones culturales y referentes locales coincidieron en destacar su
sensibilidad, su vocación docente y su amor por José C. Paz, al que acompañó en su crecimiento con
dedicación y una profunda convicción cultural.
Desde Aquí La Noticia lamentamos profundamente su fallecimiento y enviamos condolencias a su
familia, amigos y allegados en este difícil momento.