Adiós a Nelly “Coca” Altube, referente de la cultura y memoria viva del distrito

La comunidad paceña lamenta el fallecimiento de la nieta de José Altube, fundador del municipio.

Ciudadana ilustre, docente y promotora cultural, dejó una huella imborrable en la historia local.

La comunidad de José C. Paz atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Nelly

“Coca” Altube, a los 95 años. Nieta de José Altube, fundador del distrito, Nelly fue una figura clave de la

vida cultural paceña y una referencia ética y humana para generaciones enteras.

Reconocida como ciudadana ilustre, profesora de música y fundadora en 1970 del Coro Polifónico de José

C. Paz, institución que también dirigió durante muchos años, “Coca” Altube dedicó su vida a la

promoción de la cultura, siempre con una conducta intachable y un compromiso sostenido con la

comunidad. Su tarea no solo formó artistas, sino que también ayudó a construir identidad y pertenencia en el distrito.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida, recuerdos y

agradecimientos. Vecinos, instituciones culturales y referentes locales coincidieron en destacar su

sensibilidad, su vocación docente y su amor por José C. Paz, al que acompañó en su crecimiento con

dedicación y una profunda convicción cultural.

Desde Aquí La Noticia lamentamos profundamente su fallecimiento y enviamos condolencias a su

familia, amigos y allegados en este difícil momento.