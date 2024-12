El 19 de diciembre en de José C. Paz, Mario Alberto Ishii encabezó junto al Jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz, Comisario Mario Eleuterio Villares; el acto en conmemoración por los 203° años de la creación de la Policía Bonaerense del distrito, la ceremonia se realizó en el salón Jano´s House de la calle Sarmiento esquina Pueyrredón.

El jefe comunal Ishii agregó “El 98% de los casos graves que he visto en José C. Paz fueron esclarecidos. Les tengo un agradecimiento y quiero decirles que métanle para adelante yo estoy acompañando siempre y José Villares lo sabe muy bien que estoy todos los días hablando con él y si hay algún problema, y si pasó algo qué pasó. Hagan su trabajo, hagan lo que corresponde. Un saludo grande a la familia, un beso grande. Hay un José C. Paz que merece ser vivido y un José C. Paz que merece ser agradecido a la Policía”.

A su vez, el comisario Villares señaló que “nos encontramos para destacar al personal destacado durante todo el año. Agradecer al intendente municipal Mario Ishii por su apoyo incondicional a nuestra institución, es un intendente muy terrenal, estando encima de las cosas y a la altura de las soluciones que se necesitan, es fundamental el apoyo municipal porque tenemos que estar todos juntos”. “De parte nuestra siempre vamos a trabajar para la ciudadanía, con la profesionalidad que caracteriza a la fuerza policial y con la seguridad que necesita el vecino para pasar unas fiestas lo más tranquilo posible”.

Premiación

Durante el acto se distinguieron la labor de 74 oficiales de la fuerza por actos de servicio (denominados premios estímulo y al mérito), también se otorgaron los premios procedimiento destacado del 2024, quienes lo recibieron fueron: el Sargento Almeida Emmanuel Andrés, Of. Lugo Guido Damián, Sto. Dolhatz Daniela Patricia, Sto. Melgarejo Facundo Emiliano, Of. López Gastón Ariel, Of. Márquez Alexis Gustavo; todos del Comando Patrulla y la UPPL de José C. Paz.

Acompañaron el evento, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el Director provincial de Fiscalización y Control AMBA Norte Facundo Lanza; el Superintendente de Seguridad AMBA Norte II Comisario Mayor Norberto Miguel Chiaradia; el Jefe del Comando Patrulla José C. Paz, Comisario Inspector Gustavo Gabriel Cabrera; la Jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia de José C. Paz, Comisaria Lilia Noemí Ybáñez; los titulares de las Comisarías de José C. Paz, de la 1° Comisario Marcelo Miguel Gutiérrez; 2° Subcomisario Ariel Vilar; 3° Comisario Sergio Ramón Sosa y el Jefe de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de José C. Paz, Subcomisario Miguel Grosso. De la comuna el secretario de Seguridad, Comisario Inspector (C.I.R.A.) Marcelo Escobar; el secretario y subsecretario de Trabajo y Generación de Empleo, Claudio y José Pérez; de Comercio e Industria; Pedro Perrotta y de Deportes, Rodolfo Pino.