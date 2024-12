A seis meses sin Loan: los padres apuntan a Laudelina y Macarena 

Los padres de Loan Danilo Peña hablaron a seis meses de su desaparición en la localidad correntina de 9 de Julio y en medio de un exhaustivo pedido de justicia, José y María Noguera solicitaron que Laudelina (tía del menor) y Macarena (prima) digan la verdad sobre qué pasó con el niño.

Este viernes se cumplen seis meses de la desaparición de Loan en Corrientes. En medio de un escenario desgarrador, los padres del niño hablaron sobre el caso, la responsabilidad de la familia y la necesidad de volver a estar con su hijo.

«Estamos todos los días pensando en él y queremos saber la verdad. Seguimos luchando», expresó José Peña.

Mientras que el padre de Loan se mostraba un poco más fuerte, María Noguera no logró contener las lágrimas y en reiteradas oportunidades se mostró angustiada por el momento: «No puedo hablar, estoy destrozada, mañana son seis meses que no sé nada».

En este marco, dijo sentirse responsable ya que ella autorizó que el menor vaya hasta la casa de Catalina, con quien no tiene relación desde hace tiempo: «Estoy muy dolorida porque yo lo mandé a Loan para que vaya a ver a su abuela».

Sobre esa culpa, explicó que siempre cumplía con el horario de salida del jardín «para que no le pasara nada» y que no entiende como ahora su hijo desapareció.

Acerca de que varias personas del círculo cercano están detenidas por la sustracción del menor el pasado 13 de junio, el padre del chico expuso: «Que involucren a la familia duele mucho, queremos saber la verdad, que pasó, qué hicieron. Vamos a ir hasta lo último, no vamos a bajar los brazos».

«Ahora con Laudelina no tengo nada de relación, la familia nos jugó en contra, ya no hay comunicación. Espero que cambie su rumbo, ella tiene que saber que pasó», continuó en TN. Sobre la vinculación de la tía de Loan y de su prima, Noguera destacó: «Las que tienen que hablar son Laudelina y Macarena, tienen que decir la verdad».

Aunque están conformes con los procesamientos dictaminados por la jueza Cristina Penzo contra Antonio Benítez, Daniel «Fierrito» Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel, ambos solicitan que todos los acusados los llamen y digan qué pasó con el pequeño.

Tanto Noguera como Peña piensan que su hijo está con vida y que lo esperan todos los días en su casa: «Me siento sola, lo extraño. No lo puedo creer, son seis meses».

Otra de las cuestiones de las que hablaron es sobre la llegada de Navidad y Fin de Año: «Es especial y triste. No vamos a tener fiestas. No tuvimos ni ganas de armar el arbolito, porque sé que a Loan le gustaba». NA