272 familias recibieron las escrituras de sus viviendas

Hoy centenares de familias de José C. Paz recibieron la Escritura de su Vivienda, en el marco del “Plan de Regularización Dominial” previsto por la Ley 24.347 que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires junto a la Municipalidad de José C. Paz.El acto se llevó a cabo en el Centro de Estudios Municipal (CEM) de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), participaron en representación del Intendente Mario Ishii, el Secretario de Gobierno Pablo Mansilla; el Subsecretario de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Arq. Rubén Pascolini, el Director de Acciones Escriturarias provincial, Dr. Ariel Trovero y la Directora de Casa de Tierras municipal, Elba Benítez.





Según lo establecido por la normativa, los destinatarios deben acreditar posesión pública, pacífica y permanente de una vivienda única durante un periodo de diez años. La Provincia pionera en su implementación y en el transcurso de estos dos años ya se entregaron 4.500 escrituras, mientras que hay otras 6.425 próximas a entregarse.El trabajo mancomunado entre provincia y municipio, permite cumplir con el deseo de los vecinos y vecinas de tener el título propio de sus viviendas, accediendo a sus derechos, seguridad jurídica y social que implica ser dueños de la propiedad en la que viven. También estuvieron presentes concejales locales, directores, medios de comunicación y familias paceñas.