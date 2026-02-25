2,6 g/l: detectado tras manejar alcoholizado en zigzag

Agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Martín Marinucci, detectaron a un conductor que circulaba realizando maniobras en zigzag, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

La situación fue advertida por las y los agentes durante el despliegue preventivo, quienes observaron la conducción irregular y procedieron de inmediato a detener la marcha del vehículo para realizar los controles correspondientes. El hecho quedó registrado en video.

Al practicársele el test de alcoholemia, el conductor arrojó 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación extremadamente elevada. Además, presentaba dificultad para hablar y mantenerse en pie.

De inmediato se dispuso la retención de la licencia de conducir, la prohibición de continuar circulando hasta la llegada de un conductor alternativo habilitado y la puesta a disposición del infractor ante el Juzgado de Faltas competente.

Estos procedimientos forman parte del trabajo sostenido para hacer cumplir la Ley de Alcohol Cero al Volante, con controles preventivos, tecnología y presencia territorial, con el único objetivo de reducir la siniestralidad y salvar vidas en las rutas bonaerenses.