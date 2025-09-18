Regularización dominial y seguridad jurídica para los vecinos del distrito

José C. Paz, 18 de septiembre de 2025.– En un acto realizado en el Centro Municipal de Estudios (CEM UNPAZ), un total de 253 familias de José C. Paz recibieron escrituras y actas de posesión de sus viviendas, en el marco de un programa de regularización dominial impulsado por organismos provinciales y municipales.

Encabezaron la actividad el Intendente Municipal, Dr. HC Mario Alberto Ishii; el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Arq. Rubén Pascolini; el Subsecretario de Organización Comunitaria PBA, Santiago Fidanza; el Director de Acciones Escriturarias, Ariel Trovero; el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla y la Directora General de Casa de Tierras, Elba Benítez. La iniciativa se enmarca en la aplicación de la Ley Nacional N° 24.374, demostrando el firme compromiso de esta gestión con la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad.

Durante la jornada se entregaron 161 escrituras y 92 actas de posesión, lo que representa un paso importante en la formalización de la tenencia de tierras en diversos barrios del distrito. Esta acción se enmarca en la aplicación de la Ley Nacional N° 24.374, conocida como Ley de Regularización Dominial, que permite acceder a la escritura gratuita a quienes ocupan inmuebles urbanos con fines de vivienda única y permanente.

El operativo fue resultado de una coordinación entre la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la provincia y la Dirección General de Casa de Tierras de la Secretaría de Gobierno Municipal. El objetivo central es brindar seguridad jurídica a los propietarios y contribuir al desarrollo urbano planificado.

Además del impacto social, el acceso a la escritura también abre la puerta a la integración plena de estas viviendas al tejido formal de la ciudad, facilitando trámites, acceso a servicios y mejorando la planificación territorial.