El Honorable Concejo Deliberante de Merlo llevó adelante la sesión ordinaria del miércoles 19 de noviembre

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Merlo celebró el pasado miércoles una nueva sesión ordinaria en la que se abordaron diversos temas vinculados al ordenamiento urbano, la salud pública, los derechos humanos y el reconocimiento a la labor cultural y educativa de vecinos y artistas del distrito.

Reordenamiento del tránsito y espacios públicos

Uno de los primeros puntos tratados fue la modificación de la parada de colectivo ubicada originalmente en Calle Real y Treinta y Tres, que pasará a funcionar en la esquina de Calle Real y Habana. Además, el cuerpo deliberativo concedió nuevos espacios de estacionamiento a vecinos de Merlo y San Antonio de Padua con el objetivo de mejorar la circulación vehicular.

Postura del HCD frente a decisiones nacionales

El Concejo declaró de Interés Social varias escrituraciones realizadas conforme a la Ley 10.830.

En materia de salud pública, el HCD manifestó su enérgico repudio a la medida del Gobierno Nacional de recortar funciones del Instituto Nacional del Cáncer y desmantelar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.

Asimismo, expresó su rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al desfinanciamiento del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, considerado un centro de referencia nacional.

Aprobaciones administrativas y defensa de los Derechos Humanos

Por mayoría, se aprobó el Listado de Mayores Contribuyentes 2025, así como los proyectos de Ordenanza Fiscal 2026 y Ordenanza Impositiva 2026.

En el marco de los derechos humanos, el HCD declaró de Interés Municipal el 48º aniversario de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, reconociendo su trayectoria y compromiso histórico. También celebró la recuperación de la identidad de la nieta Nº 139, destacando el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.

Además, se aprobó la implementación de tareas de mantenimiento y puesta en valor de señalizaciones, expresiones artísticas e intervenciones urbanas vinculadas a la memoria y la defensa de los derechos humanos.

Reconocimientos culturales y educativos

El Concejo declaró de Interés Municipal las trayectorias y producciones de distintas personalidades del ámbito local:

Estela Borrajo , por su labor musical y educativa.

, por su labor musical y educativa. El libro digital “El regreso a casa: Monarca y el arroyo Torres” , de la artista y docente Laura Cecilia Mayor (Wina La).

, de la artista y docente Laura Cecilia Mayor (Wina La). La trayectoria de la profesora Silvia Virginia Vera , destacada en danzas clásicas, folklore europeo y gimnasia.

, destacada en danzas clásicas, folklore europeo y gimnasia. El libro “Scando Aguas de las Piedras” , de la editorial EDUNO (UNO), escrito por el profesor Víctor Alberto Poggi.

, de la editorial EDUNO (UNO), escrito por el profesor Víctor Alberto Poggi. Los más de 40 años de labor cultural del artista Diego Boris Macciocco.

del artista Diego Boris Macciocco. La trayectoria artística de Yamila Aguado, representante merlense en el ámbito de la danza argentina, especialmente el malambo femenino.

Repudio a expresiones discriminatorias en materia cultural

Finalmente, el HCD de Merlo manifestó su repudio a las declaraciones del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo que “el charanguito y la música del norte no tienen nada que ver con la Argentina”, considerándolas expresiones que desconocen la diversidad cultural del país.