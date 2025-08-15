Mega Operativos de Seguridad en José C. Paz: despliegue conjunto entre Nación y Municipio

En un esfuerzo conjunto por reforzar la seguridad en el distrito, se están llevando a cabo mega operativos de control y prevención en distintos puntos estratégicos de José C. Paz. La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Seguridad local y cuenta con la participación activa de fuerzas nacionales, como Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal, en articulación con la Policía Local.

Los operativos forman parte de un trabajo articulado con el Comando Unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación, y tienen como objetivo intensificar la presencia del Estado en las calles, reducir los delitos y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Desde la Municipalidad informaron que estas acciones se complementan con otras herramientas del sistema de seguridad distrital, como la instalación de más de 28.000 luminarias LED, la expansión del sistema de alarmas vecinales y la implementación de un amplio sistema de videovigilancia, que ya cuenta con cientos de cámaras activas en los barrios.

«Seguimos trabajando por una ciudad más segura, con presencia territorial, tecnología y la colaboración entre distintas fuerzas de seguridad», expresaron desde el área de Seguridad local.