“Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera”

Tras la «unidad» conseguida después de muchos años en el distrito, el Frente de Todos se partió con la derrota de octubre y la oposición ya se muestra dividida en el recinto del HCD. Hablan de imposición de candidato y hasta de traición.

La tan promovida «unidad» por la que tanto habían trabajado para presentar una oposición con proyectos serios para San Miguel, esa «unidad» que no se daba hacía «12 años» según decían sus integrantes, esa «unidad» de «todo el peronismo», quedó trunca con la derrota y, sobre todo, con la incapacidad para poder capitalizar el mar de votos que tuvo el Frente de Todos en nación y en provincia.

Con ese declive comenzaron las críticas hacia adentro de parte de integrantes que tenían aspiraciones ejecutivas. Como quedó plasmado en el programa Libre Opinión que se transmite por Tele Red que conduce Daniel Buecio. Allí estuvo el presidente del PJ local, Humberto Fernández que quiso ser pre candidato a intendente (incluso fue el primero en presentarse públicamente para tal fin) pero le bajaron la lista y tuvo que acordar con Franco La Porta.

Fernández fue muy claro con lo que pasó es esa jugada política. Dijo que el peronismo local perdió contra Jaime Méndez porque «nos paso algo». Así lo explicó: «El peronismo de la provincia definió que aquí debía haber un solo candidato pero fue un error tremendo». Y afirmó que «Franco La Porta era candidato pero lamentablemente su propuesta política y de gobierno no enamoró a la gente porque era una propuesta anodina, que no sirvió a nadie, no nos sirvió a nosotros y tampoco le sirvió a los vecinos». Y remarcó que el hecho de que lo hayan acompañado en la elección se debió estrictamente a una decisión de arriba.

Una vez más quedó demostrado que Franco La Porta por sí solo no puede sostener una unidad. Ya había sucedido un episodio en 2015 cuando supuestamente después de las PASO los pre candidatos perdedores iban a unirse y, sin embargo, le soltaron la mano. Uno de los que compitió en esa interna fue Alfonso Coll Areco (ex funcionario de Joaquín de la Torre)

Respecto a la situación de las autoridades del PJ, Fernández aclaró que él es presidente por cuatro años porque así lo establece la carta orgánica. Eso difiere a los que dijo Juan José Castro quién supuestamente debía asumir ahora por dos años –por un acuerdo que en teoría habían tenido-. «Eso no está previsto en la carta orgánica. En principio no va a ocurrir. Tengo mandato por cuatro años, siempre fue así», dijo y remató la frase con un contundente «No sé qué dijo Juanjo (Castro), no lo vi».

Quien también fue duro con la situación del peronismo local fue José Luís D’agata, del Movimiento Popular de Mayo, al decir que para los comicios ocurrió «una rosca» y que en ella «hubo una prescripción de compañeros».

En sintonía con Fernández, aseguró que el peronismo de la provincia que acordó una sola lista «hoy lo está penando, llámese intendentes, etc., que tenían pretensiones de ser levantados por la Provincia para irse a algún cargo». No obstante, explicó que ahora los han mandado a cada uno a trabajar en sus distritos a «recomponer el desastre que es hoy la Provincia, no por responsabilidad del peronismo pero si con complicidad de algunos compañeros que nivelan para abajo y no le abren el juego al resto. Creo que hoy hay una vuelta de página y tenemos que trabajar en eso con dirigentes nuevos. Algunos se tendrán que correr y dejar el paso a nuevas propuestas, y que no oxiden tanto algunos dirigentes que tratan de llevar a la victoria a una militancia que sabemos de antemano esta traicionada».

Como se ve, son tiempos de reacomodamientos políticos en el peronismo. Algunos que cuestionaban la conducción de La Porta esperaban una nueva derrota de su parte para que no sea tenido más en cuenta en futuros comicios como cabeza conductora. ¿Será que llegó el tiempo de buscar una nueva figura política que pelee la intendencia en 2023.