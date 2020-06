Se activó protocolo sanitario en supermercado Coto de Tortuguitas

Un empleado del lugar está internado con Covid positivo. La cadena de hipermercados había tomado los recaudos pertinentes, pero el Municipio acudió al lugar para reforzarlos. Con el control y el cumplimiento de los protocolos vigentes, el establecimiento continúa abierto al público.El Municipio de Malvinas Argentinas recibió el aviso acerca de un caso de Covid-19 positivo en el supermercado Coto del shopping Tortugas Open Mall. Es por eso que asistió al lugar en un operativo conjunto que incluyó a las áreas de Inspecciones, Legales, Bromatología, Salud, Fiscalización, SAME, entre otras, para verificar el cumplimento de los protocolos.La subsecretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Dra. Sabrina Sienra, explicó: “Se hicieron controles de protocolo, entre ellos sanitarios y de seguridad, pedimos la lista de quienes podrían haber tenido contacto con el empleado que dio positivo, quien está aislado desde el día que empezó con síntomas. Coto activó el protocolo de Covid-19 enseguida, procedieron a la desinfección del lugar y averiguaron si tuvo contacto estrecho con otros empleados. Nosotros supervisamos todo, vimos si cumplían con la normativa de cercar todo aquello que no fuera alimentos, como bazar, electrodomésticos, librería, y estaba todo bien. Además dejamos en claro las medidas que deben seguir tomando en caso de que llegaran a tener otro caso de Covid”.El empleado que dio positivo está internado en una clínica privada, debidamente aislado. Aparentemente no tuvo contacto estrecho con otros empleados dentro del supermercado ya que estaba sólo en un sector en el que recibía y entregaba mercadería.El Dr. Walter Lasagno, director de Asuntos Legales del Municipio, comentó: “La empresa nos comunicó que un empleado estaba internado con síntomas de Covid-19, asique se activaron los protocolos, tanto los del supermercado como los del Municipio y asistimos y comprobamos que se están cumpliendo todas las normas sanitarias. El personal fue aislado y se generó un nuevo protocolo para los familiares y para el personal de las empresas de seguridad que habían estado también en contacto con el caso, aunque no pertenezcan al establecimiento”.