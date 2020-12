Proyecto aborto: La grieta que une a San Miguel con José C. Paz

Autoridades municipales del distrito que conduce Jaime Méndez y legislativas del gobierno de Ishii, marcharon por las dos vidas luego de que el proyecto del aborto legal, seguro y gratuito sea enviado al Congreso para su tratamiento.

El 27 de noviembre se realizó una nueva marcha del sector denominado Pro Vida, luego de que días antes se presentara en el Congreso Nacional un nuevo proyecto para su tratamiento en el que se pide por el aborto legal, seguro y gratuito, iniciativa que fue rechaza hace dos años cuando tuvo su primera batalla en las calles. Ahora se viene un nuevo round como para terminar el año con algo de sazón ya que pareciera que no hubo.

Como es costumbre, quienes encabezaron la campaña en contra de la legalización del aborto fueron el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, el ex intendente Joaquín de la Torre, su hermano Pablo y el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Reverdito, entre otros. No obstante, este hecho puntual une a dos distritos opuestos desde el punto de vista político. Por lo menos lo hace con una concejal del Frente de Todos paceño, Eliana Pino y su hermano Diego, referente de la juventud.



El caso de de la Torre es contundente y fiel a su pensamiento. Por eso tuiteó “El ABORTO es GORILA. NO es NACIONAL. NO es POPULAR. NO es CRISTIANO”.

Eliana Pino en tanto consideró que entiende “que el presidente puede llegar a tener presiones para presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pero se contradice ya que él dijo una vida que se cae no se recupera, es contradictorio en un año donde nos estamos cuidando el uno con el otro, refiriéndose a muchos compañeros y amigos que este este año perdieron la vida”.

Diego Pino, por su parte, explicó que “gritamos que el aborto es un fracaso social y la muerte jamás será solución para un problema, levantamos la voz diciendo #NadieMenos sabiendo que la mayoría del pueblo argentino está a favor de las dos Vidas”.

Cabe destacar que la marcha se dio en 267 ciudades del país «por los derechos de las dos vidas» y para rechazar el proyecto enviado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al Congreso. Fue la primera manifestación posterior al ingreso de dicha iniciativa a la Cámara de Diputados, donde comenzará el debate la próxima semana.

Según detallaron los convocantes, 150 organizaciones de la sociedad civil nucleadas en Unidad Provida y otras agrupaciones de pañuelo celeste impulsaron la jornada. La Conferencia Episcopal Argentina y las iglesias evangélicas agrupadas en la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) también incentivaron la participación.

Este sin dudas es uno de los grandes temas que divide a la sociedad por ser tan complejo. Tan es así que dentro del propio peronismo e incluso del propio Frente para el Cambio, coexisten posturas dispares respecto al aborto. En su momento de la Torre fue muy crítico con Mauricio Macri cuando presidente ya que el ex mandatario nacional habilitó su debate, por ejemplo.

De todos modos, si bien el proyecto será tratado, aún está en comisión y se espera que se dé una disputa muy reñida que no garantiza que el mismo sea aprobado en el Congreso. Se espera que próximamente se den más marchas a favor y en contra y se verá si alcanzan las voluntades de los legisladores para levantar la mano y tomar una postura ante tan difícil dilema.