Menéndez entregó notebook del Conectar Igualdad

El jefe comunal encabezó el acto en la EEM Nº4. El objetivo es que los alumnos tengan acceso a la tecnología, más aún en un contexto de pandemia.

En el marco de reducir la brecha digital que existe en el país, el intendente Gustavo Menéndez realizó la primera entrega de notebooks del programa nacional “Conectar Igualdad” en la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 4 de Parque San Martín.

Asimos, el municipio entregó una computadora equipada con la última tecnología de hardware para que los alumnos puedan trabajar en el edificio, con el software necesario para sus materias técnicas.

Cabe destacar que las notebooks serán para todos los chicos de cuarto año de las Escuelas Secundarias públicas de Merlo. Las mismas fueron reacondicionadas, ya que se encontraban abandonadas desde el 2015. El regreso de “Conectar igualdad” supone resolver una necesidad que tienen los alumnos para estudiar y realizar sus tareas, más aun en tiempos de pandemia.



“Estoy muy agradecido al Presidente de la Nación Alberto Fernández, al Ministro de Educación Nicolás Trotta y a nuestro Gobernador Axel Kicillof por esta posibilidad que le dan a los chicos de Merlo. Valoro el triple, debido a la situación económica que dejó el gobierno anterior sumado a la pandemia, este gran paso de poner en condiciones estas computadoras que durante 4 años existían y estaban tiradas en un galpón en vez de entregárselas a los chicos”, dijo el jefe comunal en el acto.

Asimismo, agregó que “nos contaba el Director que estaba muy feliz porque no hay una computadora de estas características en ninguna escuela técnica del país, así que nos llena de orgullo”.

Para finalizar, Menéndez aseguró: “Este es un primer gran paso para que en algún momento en la República Argentina no haya ningún solo niño, ningún adolescente, que no esté familiarizado con estas tecnologías de comunicación”.