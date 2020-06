Ishii fue uno de los investigados por el gobierno de Vidal

Surge de una investigación por espionaje que la Policía Bonaerense habría hecho contra más de cien dirigentes políticos, sindicales y sociales. Incluso personas pertenecientes al propio oficialismo fueron víctimas.Avanza la causa de la investigación judicial por espionaje ilegal contra más de cien dirigentes, entre los que se destaca el intendente de José C. Paz, Mario Ishii. Él fue uno de los que fue espiado por la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, según se desprende del llamado a indagatoria a Guillermo Berra, ex titular de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.Cabe destacar que la causa de espionaje se inició debido a una denuncia presentada por el ex comisario Néstor Martín, en la que se dio cuenta de una red de espionaje ilegal que funcionaba en el corazón del Ministerio de Seguridad bonaerense a las órdenes de Cristian Ritondo y Vidal.De acuerdo con la investigación, Becerra también habría mandado a investigar a propios de Cambiemos, ya que en la lista de los espiados figura quien era jefe de asesores de Ritondo, Marcelo Rochetti. Como hombre de extrema confianza de Vidal, su actividad de espionaje ilegal, haciendo uso de medios y presupuesto de Asuntos Internos, lleva el hilo directamente a la ex gobernadora.Por el lado de Ishii, se supo que el jefe comunal se presentaría como querellante en la causa.Entre otros investigados ilegalmente figuran el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el ex jefe comunal de Berazategui, Juan Patricio Mussi; y el ex juez penal César Ricardo Melazo.Según el documento judicial que lleva adelante la investigación también aparecen tareas de inteligencia y seguimiento sin orden judicial sobre el “Poder Judicial bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires”.