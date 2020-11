De médico “gurú” mediático a ser parte del armado PRO

Carlos Kambourian, que recorrió varios canales de TV mostrándose duro respecto a las políticas en relación a la pandemia, formará parte de la estructura que Vidal planea para el distrito.

Se veía venir. Carlos Kamburián, médico que estuvo en la estructura del sistema de Salud de Malvinas Argentinas hasta el 2015, se sumó a las filas de la ex gobernadora María Eugenia Vidal para empezar a trabajar políticamente como oposición en el distrito malvinense en el que gobierna Leonardo Nardini.

El hasta ahora referente de la salud, estuvo reunido con el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y el diputado provincial, Alex Campbell, con quienes habló durante una hora sobre la posibilidad cierta ya de sumarse al armado electoral de Juntos por el Cambio desde fin de año. Ritondo es hoy uno de los pocos que transmite el pensamiento de Vidal y quien le organiza encuentros con intendentes, dirigentes y legisladores. Por su lado, Campbell es el legislador bonaerense más cercano a la ex gobernadora.

Desde el PRO de Malvinas Argentinas están buscando una figura para instalar y que pueda a futuro disputar el poder, lo que permitiría el retorno de varios nombres de la gestión que concluyó al asumir el Frente de Todos. Por eso, Kambourian les dijo a Ritondo y a Campbell que está “para sumar” y “donde sea necesario”. Les planteó que quería dar “los pasos correctos” y que, si se iba a meter de lleno, que sea a largo plazo y no como una figura efímera que dio el salto del mundo de la salud.

Ahora la idea en el vidalismo es aprovechar la instalación de su nombre en la sociedad, gracias al raid mediático que realizó durante la cuarentena en la que se mostraba como en desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno nacional para enfrentar al virus; incluso parecía hasta enojado y a la vez se lo veía como una especie de “gurú” diciendo “yo dije que iba pasar esto” o “no me quisieron escuchar”.

Con ese nombre reconocido, la intención de Ritondo y el vidalismo es que el médico sea una figura del distrito de Malvinas Argentinas, donde trabajó durante más de 15 años bajo el ala del ex intendente Jesús Cariglino. Además, trascendió que Kambourian le dejó en claro al vidalismo que está dispuesto a empezar a recorrer el municipio si se llega a un acuerdo con Cariglino. En ese caso habrá que ver cuál sería la capacidad de maniobra en una posible elección de él respecto a la presencia del líder del PRO en el distrito. Es decir, en principio no le va a quedar otra que gestionar y hacer política con la estructura cariglinista.

Mientras tanto, esta nueva incorporación de PRO ya salió a la cancha en una recorrida por José C. Paz que encabezó Ritondo, Campbell y Ezequiel Pazos, entre otros.