Volver al distrito depende de lo que necesite el proyecto

Así se refirió el ministro provincial sobre los rumores de su retorno al partido para afrontar las elecciones del año que viene. “Soy uno más y los dirigentes de primera línea dirán lo que tenemos que hacer”, afirmó.

El sábado pasado el municipio de Malvinas Argentinas realizó el primer Fan Fest para esperar el partido de la selección contra México en el Mundial de Qatar 2022 y allí estuvo presente el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini que, junto con la intendente interina, Noelia Correa, compartió la tarde con los vecinos que se acercaron y respondieron favorablemente a esta propuesta.

Previo al inicio del encuentro mundialista, Nardini habló con Aquí La Noticia y destacó la convocatoria de carácter familiar que siempre hace el municipio. Luego, se refirió a su experiencia como funcionario provincial: “Nunca creí que era fácil ser ministro… la provincia es extensa, tiene muchas dificultades de hace años. Hoy pertenezco a un equipo de gobierno que trabaja incansablemente, se hace la mayor cantidad de cosas posibles, hacemos obras públicas porque los bonaerenses tienen que estar cada vez mejor”, comenzó su relato.





Seguido, explicó que en el interior de la provincia se hacen muchas obras también, porque “es la decisión del gobierno provincial, pensando en la planificación de los próximos años de esos lugares y no solo de los distritos del Frente de Todos, es algo generalizado”. Consultado sobre si es posible su regreso al distrito como candidato a intendente, como se viene rumoreando que va a pasar, Nardini fue claro: “No esperaba ser ministro ni pedía serlo. Fuimos a ayudar, tuvimos que modificar un montón de cosas de nuestra vida cotidiana, pero es lo que uno tiene que hacer cuando pertenece a un proyecto político… yo soy uno más y los dirigentes de primera línea dirán lo que tenemos que hacer de cara al año que viene”.

Finalmente, habló sobre la deuda económica con que encontraron la provincia. “Era muy importante la deuda y va a costar muchos años salir; los gobiernos que vengan van a tener que hacer un esfuerzo enorme, colectivo, sea del partido que sea. Es mucha la deuda que se contrajo. Nosotros creemos que podemos ordenar esta situación pero no va a ser inmediato, se va a exceder a varios mandatos”, afirmó.Por su parte, Correa se refirió a la realidad del país y se mostró optimista, pidiendo de “tirar siempre para el mismo lado” porque “trabajando juntos vamos a lograr muchas cosas, sumando nuestro granito de arena”.Sobre las obras que se están realizando en Malvinas Argentinas, la mandataria destacó la priorización de la salud con la refuncionalización del Hospital Universitario de Diagnostico Precoz, pero también remarcó la política deportiva y cultural, además de las obras públicas y la tarea en seguridad y prevención ciudadana.Sobre este último punto, dijo que la “seguridad no es solo comprar patrulleros y poner cámaras en el distrito, es trabajar con los chicos para poder formarlos, darle una contención, con un gobierno municipal presente, donde puedan realizar deportes gratuitos, que tengan espacios públicos recuperados y que no terminen en una esquina sin saber a dónde ir… las futuras generaciones van a gozar de ese trabajo que venimos haciendo ahora”.