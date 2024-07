San Miguel: Un libro por Malvinas fue declarado de interés por el HCD

Se trata de “Combate final por Malvinas”, del escritor Matías Rodas (foto), quien sostiene que la crisis cultural que atraviesa el país se puede subsanar en la Causa Malvinas que representa los valores de la Patria.

El Honorable Concejo Deliberante de San Miguel declaró de interés el libro “Combate final por Malvinas, la batalla cultural. Soldados, suboficiales, oficiales, civiles y mujeres cuentan sus vivencias en la gesta del Atlántico Sur”, escrito por el historiador Matías Rodas, quien tiene 33 años y es vecino de San Miguel.

El proyecto de declaración de interés fue presentado por el concejal Maximiliano Beltrando, que contó con el apoyo de todo el cuerpo oficialista. Una vez hecha la presentación, toda la oposición pidió acompañar el proyecto con su firma, por lo que la decisión fue unánime de todo el Recinto.

Rodas, quien es becario doctorado del Conicet y que profesionalmente se dedica a investigar y escribir sobre peronismo de los años 40 y 50, comentó que “Malinas tiene el valor de la Patria, esos valores que están tan perdidos” y señaló que “Argentina tiene una crisis innegable, pero esa crisis no es política ni económica, es una crisis cultural, de valores, nos hicieron creer que no hay valores, que no hay ni bien ni mal, pero los valores nacionales están en Malvinas por eso escribo sobre ello”.

Este es el segundo libro que escribe sobre el conflicto del Atlántico Sur. En ellos refleja los testimonios de veteranos de guerra entendiendo que es importante darle la palabra y que cuenten su historia, lo que vivieron en Malvinas: “Los libros se basan en testimonios de soldados, suboficiales, oficiales, civiles, fuerzas de seguridad, que cuentan su vivencia en particular, qué es lo que pasaron ellos durante esos días y así reconstruir la guerra en base a esos testimonios”.

El primero de los libros de Rodas se llama “Malvinas por sus protagonistas, testimonio de veteranos de guerra que viven en San Miguel y localidades vecinas”, ya se encuentra en todos los colegios del distrito porque el municipio lo compró para distribuirlos en ellos. También se puede conseguir en librerías – incluso de Capital Federal – y en internet.

En cuanto al reconocimiento que le propinó el Honorable Concejo Deliberante de San Miguel a su libro, el escritor dijo que siente “que es lo que hay que hacer, no es para emocionarse. Malvinas es Patria, entonces necesitamos esto. Ojalá que este libro también llegue a las escuelas porque específicamente escribo para las jóvenes generaciones, para los que el día de mañana van a ser el futuro de nuestro país”.

Rodas, luego, profundizó sobre esa batalla cultural que se está perdiendo diciendo que “nos hicieron creer que no hay valores, entonces cualquier cosa es subjetiva, pero hay cosas que son permanentes y eso nos lo enseña la Causa Malvinas”.

Para adquirir este último libro, se puede conseguir a través de las redes sociales de Matías Rodas o en la página de Facebook Combate final por Malvinas batalla cultural.