Presentan plan para brindar servicios de agua y cloacas

El ministro provincial Leonardo Nardini adelantó que esta tarea abarcará el cien por cien de cobertura cloacal de Malvinas Argentinas y parte de San Miguel, José C. Paz y Moreno. Además, habrá un gran avance en tema de aguas seguras.

Esta semana se presentó el Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento 2024-2028 de AySA S.A., el cual es muy importante para el desarrollo del municipio de Malvinas Argentinas.

De la mesa de trabajo junto a Malena Galmarini, Gabriel Katopodis, Wado de Pedro intendentes y técnicos de distintas áreas de AySA, participó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, con el fin de planificar la ampliación de los servicios de agua y cloacas en los municipios del conurbano bonaerense.

Cabe destacar que, dentro de esta planificación, se incluye la construcción de la futura Planta Depuradora Campo de Mayo; la que permitirá dar cobertura de desagües cloacales para el 100% de Malvinas Argentinas. Además, una vez completadas todas sus etapas de obra, también abastecerá a vecinos de José C. Paz, parte de San Miguel y parte de Moreno.

“Es muy importante contar con un plan de trabajo que mire el mediano y largo plazo en materia de agua y cloacas, y que imponga previsibilidad e inversión para los próximos 4 años”, posteó Nardini en sus redes sociales.

Para Malena Galmarini, para poder construir las redes cloacales, “es necesario tener una planta donde poder recolectar el líquido cloacal y depurarlo, y así, cuidar el medio ambiente y la salud de la población”. “Esta planta beneficia también a José C. Paz, una parte de Moreno, una fracción más pequeña de San Miguel y el barrio San Jorge de Tigre”, agregó.

Esta planta depuradora de líquidos cloacales se construirá en el marco del «Plan Director de Expansión y Mejora de los Servicios de Saneamiento», y alcanzará a 1.200.000 bonaerenses. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) otorgó un permiso de uso precario y gratuito de un inmueble a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y “el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ya nos otorgó el crédito que nos permite comenzar con el primer módulo que va a ser para 300.000 personas”, detalló la presidenta de AySA.

Nardini, por su parte, expresó: “En un futuro breve se va a dar una solución histórica que son las cloacas para Malvinas Argentinas y José C. Paz, y es algo más que meritorio. Son los dos distritos que menos cobertura de servicios básicos tenían, y eso no solamente es más servicios si no también más salud”. “El polo hospitalario que tenemos, también se va a beneficiar, porque esto va a trabajar en la salud de generaciones futuras, y así menos gente tendrá que ir al hospital. Esto es parte de ver a la política como una herramienta de transformación social y modificar la vida de la gente, en pos de que pueda vivir mejor”, finalizó.