Con la presencia del Intendente Municipal y Secretario Ejecutivo de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, Mario Ishii encabezó el acto de Entrega de 1.100 Diplomas a Egresados 2022-2023 y 3.000 kits de estudio a alumnos y alumnas que terminaron el programa nacional, provincial y municipal denominado FinES 2 (Finalización de Estudios Secundarios).

La Municipalidad articuladamente con Nación y Provincia llevaron adelante la organización del evento desarrollado en el Centro de Estudios Municipal de UNPAZ ubicado en Leandro N. Alem 4593 y Pueyrredón.

José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO y en marco educativo de gran envergadura miles estudiantes pudieron finalizar su ciclo recibiendo por parte de las autoridades sus certificados de culminación de estudio. De esta manera el Estado garantiza el derecho al aprendizaje y desterrar el analfabetismo.

El intendente Ishii expresó “me siento muy orgulloso de todos ustedes” “el esfuerzo que han realizado donde han dejado un montón de cosas para estar hoy aquí”, expresó que en la actualidad ya “no alcanza hoy con el secundario” y que con las políticas educativas de la comuna “hoy estamos dándole educación a 53.000 mil chicos y grandes que quieren estudiar en José C. Paz”, apostando hacia el futuro “Con la idea de que en el año 2026 tengamos 100.000 alumnos quiero, estoy construyendo la Facultad más grande del país, la de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Robótica. Necesitamos que fuertemente sigan estudiando, levanten la bandera de la educación” “La fuerte apuesta a la Educación es nuestro proyecto”. Recordó que “siempre nos decían que el Peronismo los quiere pobres, todas mentiras, acá en José C. Paz desde el primer día que asumí en el ´99 dije vamos a Estudiar y empezamos a trabajar con la educación”. También anunció que en “15 días más estaremos inaugurando la Casa del niño” “Vamos hacia adelante y que Dios bendiga a todo José C. Paz”.

El plan FinEs es una política nacional creada en 2008, dirigida a jóvenes y adultos que tuvo por objetivo generar alternativas de completamiento de la escuela media para ese grupo etario que adeudaba materias para obtener su título, tanto de primaria como de nivel medio o que había abandonado la oferta regular. Posteriormente, se extendió hacia los que no habían concurrido a establecimientos secundarios o habían abandonado, bien durante la fase del ciclo de vida en que se cursa ese nivel o en etapas posteriores ya iniciada la edad adulta.

El distrito cuenta con 30 sedes distribuidas en diferentes barrios, divididas en 48 cuatrimestres y una matriculación de más de 3.000 estudiantes, los títulos son oficiales, totalmente gratuitos y con validez nacional. Su oficina central está ubicada en Lavalle 2025 esquina Roque Sáenz Peña.

En el lugar del acto también se encontraban presentes el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Mario Martínez; el Jefe distrital de Educación Inspector Adrián Martínez; la Jefa de Asuntos docentes Hilda Amaya; la Inspectora Modalidad Adultos y Centros de Educación Nivel Secundario (CENS) María de las Mercedes Lois; la Directora Municipal del Programa FinEs 2, Gladys Arriola; Inspectores rama secundaria, directivos de los CENS, técnicas, alumnos, profesores y comunidad educativa.