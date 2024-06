La disputa por el sello del PJ pone los pelos de punta al peronismo

Tras un acto en tierras de Mayra Mendoza –al que no fue invitada-, convocado por Jorge Ferraresi, la mandataria quilmenia lo trató de «cagón» a su par y dejó plantado a Axel Kicillof en una foto por un evento. Las elecciones internas serán el próximo 17 de noviembre.

«El general» Juan Domingo Perón decía que los peronistas son como los gatos, que cuando parece que se están peleando, en realidad, se están reproduciendo. Este apotegma que sentencia un dicho breve habrá que ver si tiene su correlato con la realidad, sin embargo, que se están peleando se están peleando y en términos complicados.

Otra frase que dejó en sus memorias es que «cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento». Esto tal vez se pueda aplicar a lo que está ocurriendo en el PJ, donde hay destrato y calificativos de cagones a algunos mandatarios, además de desplantes «en el altar».

Los protagonistas son Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario de Avellaneda, que tiene intenciones de conducir el PJ bonaerense, convocó a un acto partidario en Quilmes, donde no invitó a Mendoza, para convocar a la unidad, pero bajo la conducción de Kicillof. Recordemos que la quilmenia es carne y uña con Máximo Kirchner de La Cámpora, motivo por el cual no le gustó ni medio lo que sucedió en su terruño. Mientras eso pasaba, el gobernador estaba en viaje de regreso de Roma por la audiencia con el Papa Francisco.

«Esto va a terminar mal», fue la frase que se le oyó decir a Mendoza, antes de irse apresurada de la Gobernación insultando a Ferraresi, a quien trató de «cagón», y luego de dejar plantado a Kicillof para la foto con alcaldes en un acto de Provincia Leasing.

«Kicillof no puede estar ajeno a esto (al acto de Ferraresi en Quilmes). Arman un acto contra Mayra -sin invitarla- en Quilmes, con Ferraresi y la foto del gobernador diciendo: todos con Axel, hablando mal del peronismo y promoviendo divisiones», se quejaron cerca de la intendente.

Ahora se viene el 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, y será un termómetro público de la interna oficialista: el gobernador será invitado a cerrar, ese día, un acto en la quinta de San Vicente. Kicillof podría evocar la figura de Perón para intentar convocar a la unidad del movimiento bajo un paradigma de resistencia al modelo nacional de Javier Milei.

De este modo dará un paso más en el armado de su espacio en medio de las tensiones internas. Pero Kicillof hoy quedó atónito por la virulencia del enfrentamiento entre Mayra Mendoza y Jorge Ferrarresi y en los despachos de la Casa de Gobierno pusieron en suspenso la aparición del gobernador en la Quinta 17 de octubre, hasta tanto la tregua que estalló en mil pedazos, se encauce.

Por el sector camporista incluso acusaron a Kicillof de hacerse la victima tras este escándalo de proporciones, que consideran tuvo su venia política para que sucediera.

En San Vicente se descuenta que estarán presentes María Cristina Álvarez Rodríguez, Andrés Larroque, Carlos Bianco y Gabriel Katopodis, todos ministros de Kicillof que apoyan el armado del gobernador. Pero la invitación se cursará también al actual presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, porque no quiere romper la relación.

El gobernador acelera ahora el armado de su espacio para ser autor de las listas de 2025 y avanza con sus armadores en los distritos gobernados por la Cámpora, como Quilmes.