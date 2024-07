José C. Paz: “Tenemos que estar más unidos que nunca”

Pablo Mansilla, el secretario de Gobierno municipal, dijo en el Día de la Independencia “hay que dejar las pavadas de lado, dejar de calentar sillones en las oficinas y salir a ver cómo está la gente”.

El municipio de José C. Paz, conducido por el intendente Mario Ishii, realizó un acto por el 208 aniversario de la Declaración de Independencia en el que se buscó promover los valores nacionales. Esta labor es una política pública que lleva adelante la comuna todos los años.

De esta manera, a través de la Secretaría de Deportes y la Dirección General de Cultura, la municipalidad llevó adelante diversas actividades para conmemorar la independencia del país.

El secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, fue quien estuvo presente en representación del jefe comunal. El funcionario agradeció a Rodolfo Pino, titular de la secretaría de Deportes, por siempre estar presente; del mismo modo, destacó la participación de los trabajadores de los cubes, merenderos, del SIPEM y a los Veteranos de Guerra.

A los presentes, Mansilla les dijo que “tenemos que estar más unidos que nunca por como esta nuestro país, pero decirles que José C. Paz no tiene problemas porque tiene un intendente que trabaja, que está haciendo una contención social increíble y que todas estas obras que se hicieron no fueron por arte de magia, fueron porque Mario (Ishii) estuvo atrás para hacerlas y nadie nos dio nada, lo hicimos todo con la gente de nuestro distrito”. No obstante, explicó que “el único presidente que sí le dio a José C. Paz fue Néstor Kirchner, pero después nadie nos dio nada”.

Luego le habló a los propios, en pocas frases pero con claridad: “Decirle a los compañeros de la política que tenemos que estar más unidos que nuca, que el gobierno tiene que estar unido porque hay que dejar las pavadas de lado, ponerse del lado de la gente, dejar de calentar sillones en las oficinas y salir a ver cómo está la gente, que es lo que necesitamos en este pueblo, que es lo que siempre pregonó nuestro intendente”.

El acto

El acto contó con la realización de la tercera edición del desfile tradicionalista, donde en el escenario que se encontraba emplazado sobre la Avenida Potosí y Chacabuco, desfilaron los veteranos del Centro de Ex Combatientes José C. Paz; gauchos con carruajes; escuelas de danzas folklóricas; todos los clubes de la Liga Municipal de Fútbol Infantil, entidades de bien público y asociaciones intermedias; también hubo stands con comidas típicas y entrega de trofeos.

Además de Mansilla estuvieron el secretario de Deportes, Rodolfo Pino; el Presidente del Consejo Escolar, Carlos Leiva y cientos de vecinos y vecinas que acompañaron el evento.

La Dirección General de Cultura, dependiente de la Secretaría Privada, celebraron la fiesta argentina con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal, el grupo de Ballet folclórico y alumnos de distintos talleres del área comunal mostraron sus trabajos a la comunidad paceña. Estuvieron los directivos de Cultura, Bautista Portela y el Prof. Carlos Narváez y la Directora de la Orquesta Clara Parodi.