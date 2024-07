La coalición de Milei plantearía rebajar la edad de votación a 14 años

La idea toma vuelo en Casa Rosada en estos días junto a la reforma política que planea enviar el Gobierno en el segundo semestre. Así como bajaría la edad de imputabilidad a 13 años, el oficialismo evalúa que los chicos de 14 puedan concurrir a las urnas.

Las elecciones legislativas están cada vez más cerca en Argentina. En este contexto, desde La Libertad Avanza (LLA) tienen la mira puesta en obtener un amplio triunfo. Al respecto, algo de lo que se ha hablado últimamente en el país vecino es rebajar la edad de votación a 14 años. Actualmente, entre 16 y 18 es optativo.

Según indicó el diario trasandino La Nación, “El eventual cambio en la edad de votación está en estudio en las filas libertarias, y aunque adelantan que el tema ‘aún está verde’ reconocen que creen que ‘la edad de votación debería estar, por lógica, a la misma que la de imputabilidad’”.

Eso sí, plantean que en estos casos el voto no sería obligatorio, de la misma forma que no lo es para quienes tienen 16 y 17 años. Según indicó el citado medio, desde LLA aseguraron que “Lo obligatorio tampoco va con nuestra ideología” y que “la dirigencia no debería oponerse porque siempre hablan de ampliar derechos y esto sería precisamente eso”.

Según explicó nuestro medio asociado, Perfil, la idea de Santiago Caputo, asesor de Javier Milei, es que la ley que marca que actualmente a los 16 años se pueda votar, baje a 14 años. Esto, ya que si un chico a los 14 años (la propuesta del Ejecutivo para la edad de imputabilidad es de 13) puede ser condenado por un delito y es consciente de lo que hace, a esa edad los jóvenes debería poder elegir a sus autoridades.

En caso de avanzar con el cambio de la Ley de Ciudadanía Argentina N° 26.774 conocida como ley de Voto Joven que se sancionó en octubre de 2012, Caputo sabe que esa discusión se deberá dar este año cuando se insista con la reforma política que quedó afuera de la ley Bases.

“Por ahora, la reforma política que el Gobierno quiere tratar este año contiene la eliminación de las PASO, cambios en el sistema de financiamiento político y la modificación del sistema de votación para ir a la Boleta Única de Papel. Pero Caputo irá por más y planteará que también se debe bajar la edad de votación”, indicó el medio argentino.