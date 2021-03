El secretario general del Sindicato de la Carne (SOFECA) cuestionó el accionar de la delegada del Ministerio de Trabajo de la provincia, ve a Pablo Moyano como el futuro de la CGT y lamentó que Franco La Porta haya arrimado ciertas personas al PJ.

Alfredo Bruno es secretario general de SOFECA, el sindicato de la carne en los tres distritos de la región (San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas), pero también secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas y miembro de la comisión directiva. Y ahora los han elegido entre más de 50 gremios para cumplir el mismo cargo en la CGT del ex General Sarmiento. Para ello abrió una casa de la misma en Concejal Tribulato al 1033

El dirigente comentó que la idea de proponerlo a él para que conduzca la CGT se dio por la “desidia” y la disconformidad que manifestaron “los compañeros” que observaron “que teníamos una CGT aburguesada, dormida, sin acciones”. En ese sentido, explicó que aceptó el desafío de conducirla en la región: “Lo que vamos a hacer va a ser charlado en una mesa en la CGT donde los compañeros van a decir qué hacer. Necesitamos una CGT que se mueva, que tengamos respuesta. Mirá lo que pasó en el Larcade (por la crisis laboral del personal de Salud) Nos falta acampamiento de los ministerios, hacen oídos sordos. Por eso vamos a ir a reclamar a los ministerios, les vamos a hacer una movilización pacífica y nos vamos a agarrar de uno de los dichos de Cristina Fernández, quien dijo que ‘hay funcionarios que no funcionan’. Bueno, en el Ministerio de Trabajo provincial, Yolanda Saavedra sirve solamente para sacarse fotos”.

Respecto a sus dichos contra la funcionaria, comentó que hay muchos expedientes de los sindicatos de los afiliados que están sin registrar y que “brillan por su ausencia”.

En cuanto al futuro de la CGT a nivel nacional consideró que ve bien encaminado a Pablo Moyano como sucesor en la conducción. Destacó que “es el único capacitado” y que “ha hecho de su gremio algo extraordinario”. Y aclaró que le gustaría que fuera el hijo de Hugo Moyano quien conduzca los destinos de la misma, pero que no hay dudas de que lo será. Luego, explicó que los gremios necesitan alguien que “reclame por los derechos que nos corresponden, porque atrás de cada gremio tenemos afiliados y tenemos que dar respuesta a los compañeros en todo sentido. Si no das respuesta a tus afiliados, la verdad es que no podes hacer nada. Hoy nosotros damos respaldo a los compañeros”.

Hombre de la política

Bruno además es una persona que se identifica con la política en el distrito y dio su opinión sobre lo que sucede en el PJ local. Dijo claramente que no está conforme con lo que está pasando y agregó: “En San Miguel hemos perdido varias veces, porque fue un armado medio extraño. Para mi Franco La Porta es un excelente compañero, con mucha capacidad, pero lamentablemente ha arrimado a las filas de él a un montón de compañeros que cobran del Ejecutivo de la municipalidad, entonces era obvio que no ibas a ganar”. Por eso, Bruno aseguró que ahora la cosa será diferente en cuanto al armado opositor y avisó que “nosotros en el distrito vamos a plantear batalla” al oficialismo.

Por último, comentó que el 10 de junio, que es el Día del Trabajador de la Carne, van a realizar un asado y a hacer sorteos para los afiliados.