Ya están ocupadas casi el 60% de las camas UTI

Hay alerta desde el Ministerio de Salud provincial, por lo que piden limitar más la circulación por el incremento en la demanda de las camas de terapia intensiva. «En las últimas tres semanas se duplicó la cantidad de las camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con coronavirus», dijo el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak y analizó que se está llegando «al margen donde tenemos que tomar una decisión ahora para que no se sature el sistema de salud».Además, aclaró que «si las medidas las tomamos hoy, los próximos 15 días se van a seguir ocupando cama de terapia intensivas», por lo que alentó a adoptar medidas fuertes que reduzcan la capacidad de contagio.Luego, el ministerio de Salud de la provincia desmintió un supuesto documento que circuló en las redes sociales sobre el nivel de ocupación de camas en los hospitales bonaerenses.En ese comunicado el gobierno sostiene que «la velocidad de contagios es muy preocupante y que las camas se están ocupando a una velocidad no aconsejable», aunque agrega que la situación -al día de hoy- está controlada. Pero lo más llamativo es que detalla que el índice de ocupación de camas en toda la Provincia es de 47% y en los 40 municipios del AMBA es del 54%.En la Ciudad creen que tanto el Gobierno nacional como en la provincia están generando el clima para justificar la vuelta a la fase 1 de la cuarentena. Pero en el gobierno porteño no están de acuerdo con esa medida. El ministro de Salud, Fernán Quirós, explicó que la curva de contagios actual no justifica un endurecimiento tal. En la Ciudad reconocen, sin embargo, que hay preocupación por la situación de contagios de la provincia porque una demanda importante de camas podría hacer colapsar el propio sistema de salud porteño