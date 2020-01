Una mujer cada 24hs fue asesinada en 20191

Lamentablemente fue un año record, a pesar de la lucha que se lleva adelante para eliminar la violencia de género. No alcanzan las medidas y la Justicia no protege como se debe a las futuras víctimas.

Ya es una noticia que se repite en cada noticiero, en los titulares de los periódicos y en la radio. No pasa un día sin que nos enteremos de un nuevo caso, uno de esos que podría haberse evitado, como tantos otros. Los femicidios son moneda corriente en nuestro país y el número de mujeres víctimas, lejos de disminuir, aumenta. De hecho, 2019 fue record en casos de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas.

El Observatorio de violencia de género “Ahora que sí nos ven” informó que durante todo el año pasado se registró cerca de un femicidio cada 24 horas. En el último mes del año, hubo un saldo de 30 mujeres asesinadas. Según se observa en la estadística que la entidad difundió, desde el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2019, se registraron 327 femicidios. Con esta cifra, habría cerca de una mujer asesinada cada 27 horas. Sin embargo, como existen una gran cantidad de delitos de violencia de género que no se registran como tales, estiman que la cifra podría llegar a ser cerca de un femicidio cada 24 horas.

Cabe destacar que en el 67% de los casos, los autores de los crímenes son parejas o ex parejas de las víctimas. En ese sentido, los 327 femicidios registrados dejaron un saldo de 235 niños huérfanos. Asimismo, en el 63% de los casos, el asesinato se comete en la vivienda de la víctima, el 27% en la vía pública y solo un 5% en la vivienda del agresor.

Nuestra región no está exenta de estos crímenes contra las mujeres. Cerca de Navidad se produjeron dos hechos. Uno en José C. Paz, donde Bárbara Balbuena (29 años) murió a manos de su pareja luego de que este la prendiera fuego. El otro episodio se dio en Grand Bourg, lugar donde Florencia Ovejero (21), fue asesinada a puñaladas por su pareja, delante de su pequeño hijo de cuatro años.

Estos dos ejemplos recientes se repiten a diario en el país. El dato de 327 víctimas es escalofriante y más lo es al saber que existen otras mujeres en peligro de continuar por el mismo camino, fruto de convivir con personas violentas o por el poco amparo de la Justicia.

La víctima de maltrato muchas veces no hace la denuncia por temor a ser castigada nuevamente por su agresor. Y quienes se animan, de hecho, pueden sufrir consecuencias, debido también a que las medidas judiciales que se toman no son suficientes para evitar que la persona violenta se acerque a la mujer. Resulta bastante permisiva la Justicia en estos casos (como en tantos otros)

Por otro lado, las campañas nacionales y provinciales parecen no surtir efecto en la conciencia de las personas. Si bien se promueve la denuncia por violencia de género con números telefónicos o páginas web oficiales de ayuda o con centros de contención, las mujeres siguen padeciendo la violencia en todos sus aspectos y cada vez es peor.

Lo positivo en esta época es que los movimientos de mujeres están muy activos generando visibilidad ante el problema, marchando por las avenidas de todo el país con el #NiUnaMenos y el #LibreNosQueremos, cambiando progresivamente la mentalidad patriarcal y dejando huella como con el colectivo de actrices por el caso de Fandín – Darthes.

Un centro integral para mujeres

El año pasado, el municipio de Malvinas Argentinas, con la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, inauguró el Centro Integral para la Mujer. En ese entonces, el intendente Leonardo Nardini comentó que desde diciembre de 2015, con la creación de la subsecretaría, fueron identificados más de 18.000 casos de violencia intrafamiliar: “Estaban tapados debajo de la alfombra, nadie quería hablar. Es una problemática que hay que trabajar, hay que tener conciencia y generar espacios para que muchas mujeres que están sometidas y sufren violencia, puedan tener un resguardo. Reconvertimos un lugar para generar un derecho más para ellas”.

Las mujeres que tengan asilo en este Centro, se encontrarán con un equipo de profesionales que trabajará las 24 horas. Cuentan con el equipamiento necesario para que vivan en condiciones dignas: utensilios de cocina, lavarropas, heladera, camas, juguetes para los chicos.

Por cuestiones de seguridad no se indica dirección del Centro Integral para la Mujer. Aquellas víctimas de violencia pueden acercarse a la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en el 1º piso del Palacio Municipal (Av. Presidente Perón 4276, Los Polvorines), de lunes a viernes de 8 a 18 hs.