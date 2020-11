Un nuevo aliado político suma Menéndez

Se trata del concejal Eduardo Varela, que viene del lado de Emilio Monzó. El edil armó su bloque unipersonal, dejando la bancada de Juntos por el Cambio. Desde allí, acompañó la rendición de cuentas de 2019.

Un nuevo aliado político logró ganar el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien recibió en su despacho al concejal Eduardo Varela, quien a su vez armó su bloque unipersonal Juntos por el Diálogo.

Ello dejó expuesto también una escisión dentro de Juntos pro el Cambio local, donde podría haber nuevas fugas. «Hablamos sobre los desafíos de la educación en tiempos de pandemia y sobre el funcionamiento de las comisiones de nuestro HCD. ¡Gracias por la visita!», señaló Menéndez a través de sus redes sociales. Del encuentro también formó parte Héctor Ruíz Díaz, jefe de asesores del Municipio.

Varela dejó el bloque de Juntos por el Cambio a mediados de septiembre. Había ingresado al Concejo en 2019, en la lista que llevó como candidato a intendente a David Zenzich, hoy presidente de la bancada macrista.

En octubre, el edil acompañó la votación de la rendición de cuentas del ejercicio 2019 en el Concejo Deliberante. «Ahora va venir el presupuesto y lo va a votar a favor sin mirarlo», protestó una voz de Juntos por el Cambio en off the record, señalando que Varela «no dio explicaciones» sobre su salida.Según fuentes del macrismo de Merlo, su ex compañero de banca viene del espacio del ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó, uno de los referentes del «ala dialoguista» de Juntos por el Cambio.

A esto cabe mencionar que, Juntos por el Cambio es un interbloque de cinco concejales, conformado por dos sectores: Cambiemos Merlo y Juntos por el Cambio Merlo.