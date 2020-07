Tras el video viralizado, la aclaración del municipio

En un comunicado se sostiene que los dichos del intendente fueron sacados de contexto.

Varios funcionarios locales salieron a respaldar a Mario Ishii luego del ataque recibido mediáticamente.Gran repercusión tuvo primero en las redes sociales y, después, a nivel medios de comunicación, un video donde se lo ve al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, discutir con supuestos empleados municipales, en lo que se puede interpretar como una negociación laboral, luego de que -según se entiende en el audio de las imágenes- habría malestar de los trabajadores por el dinero recibido y las horas de descanso para manejar las ambulancias del Sistema de Salud, en plena Pandemia.

Desde las redes sociales y los medios no hubo piedad y expusieron su interpretación luego de mostrar unos segundos de video, en sí los más significativos a nivel periodístico y que quedaron resonando. En el distrito, mientras tanto, fueron muchos los dirigentes y funcionarios paceños que demostraron su apoyo en estos momentos al jefe comunal, entendiendo -en algunos casos- que se trató de una expresión que no condice con el sentido que Ishii habría querido darle. Quién también lo defendió fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni: «Me parece que lo que dijo fue una mala expresión que no tiene nada que ver con la realidad», señaló en una entrevista en la Cornisa por LN+.

No obstante, desde el municipio lanzaron una gacetilla -que está subida a su página web josecpaz.gob.ar- donde aclara lo sucedido.La misma sostiene que las declaraciones “fueron sacadas de contexto” y que se debió a una “fuerte discusión” ocurrida el sábado 4 de julio, cerca de la medianoche, “con choferes de las ambulancias del sistema de emergencias del municipio, que habían abandonado sus tareas en medio de la pandemia de COVID-19”.

Recuerda el comunicado que días antes, había terminado la intervención y reorganización de la Secretaría de Salud, en la que “se constataron diversas irregularidades, destacando como grave el faltante de vacunas, por lo que se realizó la denuncia ante las autoridades policiales el pasado 29 de abril y se inició el sumario administrativo correspondiente; asimismo por el no cumplimiento de las tareas específicas designada dentro de la Secretaría, se procedió a efectuar la baja a 85 empleados del área y la contratación de nuevos agentes para garantizar un mejor funcionamiento”.

Seguido, dice que Ishii lejos de separarlos preventivamente de sus funciones, “por el contrario ‘los bancó’ al no dejarse llevar por los rumores lanzados en redes sociales, que acusaban al personal afectado al sistema de ambulancias de vender psicofármacos en forma ilegal”.También se informa que las investigaciones hechas sobre ello arrojaron “resultado negativo, al no encontrarse elementos para realizar la denuncia penal correspondiente”.

Finaliza el comunicado afirmando que “ante la situación y la gravedad de estar interrumpido el servicio, el intendente utilizó la palabra ‘cubrir’ al recordarles a los ‘ambulancieros’ el hecho de mantenerlos en sus puestos laborales durante la investigación.