Toma de tierras: Intentan dar respuesta al problema habitacional

El gobernador creo una unidad provincial que incluye a varios ministerios. Surge tras la polémica por la demora en el desalojo de Guernica y l as acusación de la no defensa de la propiedad privada.

Las tomas de tierras no son nuevas en la provincia de Buenos Aires, es un hecho lamentable en el que gente que no tiene recursos cae en manos de inescrupulosos que les venden un terreno de un tercero a bajo costo y sin ningún tipo de regularización. Otros directamente se meten porque no tienen donde vivir.

El problema habitacional es grave en el país.Sin embargo, las tomas de tierras, como en el caso de Guernica, encendieron las alarmas porque desde el estado provincial no se accionaba en el desalojo que llegó luego de tres meses. Por un lado, se reclama que se defienda la propiedad privada, tal como lo garantiza la Constitución Nacional y, por el otro, causó indignación que a partir de ello se quiera ofrecer un subsidio de 50 mil pesos durante tres meses – con extensión a tres meses más – a las familias que no tengan vivienda.

Ante este panorama, ahora el Ejecutivo bonaerense creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda dentro del Ministerio de Gobierno, que tendrá como principal objetivo la coordinación de políticas tendientes a la generación de suelo urbano, el desarrollo de soluciones habitacionales, la promoción de mejoras habitacionales y de hábitat, y la urbanización en barrios populares.

A través del Decreto 955 en el Boletín Oficial del distrito, el gobernador Axel Kicillof determinó que la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda estará bajo la coordinación de la ministra de Gobierno, Teresa García, o quien ella designe.El decreto precisa además que la Unidad estará integrada por representantes de los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, de Desarrollo de la Comunidad, de Hacienda y Finanzas, de Justicia y Derechos Humanos y de Jefatura de Gabinete de Ministros. También -tal como informó Télam- serán parte de ese espacio el Instituto de la Vivienda, la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana.

De acuerdo con lo dispuesto, la máxima autoridad de cada organismo designará un representante ante la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, que se desempeñará con carácter ad honorem.Se creó además el Registro de Suelo Urbano, desde el que se deberá identificar suelo fiscal urbanizable, «susceptible de ser utilizado para el desarrollo de soluciones habitacionales».

En los fundamentos de la medida, se recuerda que «la problemática vinculada al déficit urbano habitacional en el territorio de la provincia de Buenos Aires es de carácter estructural y en los últimos años se ha profundizado, volviéndose crítica la situación como consecuencia de «la emergencia sanitaria que ha generado la pandemia provocada por el coronavirus».

«El ordenamiento territorial, la producción de tierra urbana, la construcción de viviendas, el acceso al crédito y la tierra, requieren la respuesta de un Estado presente por lo que, en ese contexto, urge promover la generación de políticas públicas habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios, abordando integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional», añade.

Se subraya que, «a fin de poder dar respuesta a una problemática tan compleja, es necesario recomponer la presencia del Estado, volviéndose una necesidad imperante coordinar las actividades de todas las áreas con competencia en la materia, conformando la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda».