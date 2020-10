Todos pidieron justicia por Lucía

En Plaza Mitre, familiares, amigos y vecinos se concentraron para pedir que se haga justicia por la muerte de la joven en el bar Zar Burguers.

Como estaba previsto, el miércoles 14 alas 16hs., se realizó la marcha en la plaza céntrica de San Miguel, donde los familiares y amigos de Lucía Costa – la chica de 18 años que falleció el viernes pasado cuando explotó un centro de mesa por negligencia de una empleada de un bar – exigieron justicia para que se esclarezca el caso y, sobre todo, para que cambie la carátula de la causa porque consideran que con ella hicieron abandono de persona.

Con carteles, bombos y banderas, cientos de vecinos de San Miguel acompañaron a los padres y amigos de Lucía Costa que se presentaron frente a la municipalidad en medio de la histeria y el dolor por la pérdida de la joven, víctima de graves quemaduras al ser salpicada por alcohol encendido durante la recarga imprudente de un pequeño hornito que también provocó heridas de diferente consideración a ocho de sus amigos de entre 16 y 19 años.

Lorena, la madre de Lucía, contó que “los chicos internados están mal, no pueden dormir. Tienen la imagen de Lucía quemándose” y agregó: “Que paguen todos los que tengan que pagar. Esto no puede quedar impune. Hoy a Lucía no la tengo más, pero puede ser otra persona mañana”.

De una familia religiosa, hubo rezos para pedir por la pronta recuperación de los amigos de la muchacha, quienes aún luchan por su vida. Las caras de angustia entre los asistentes a la marcha fueron visibles, como no pudiendo entender aún lo que pasó y sabiendo que no van a poder ver más a Lucía.

En la marcha, Pablo Costa, padre de Lucía, fue el que encabezó la columna, que comenzó en Plaza Mitre y terminó en el bar donde la joven sufrió el accidente que terminó con su vida unas horas más tarde en el Hospital del Quemado.

Por último, la madre de la joven manifestó su intención de que cambie la carátula del expediente judicial, pasando de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual por comisión o por omisión. “Vamos a empezar a luchar por los chicos que también fueron víctimas”, afirmó.