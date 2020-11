Temporada de verano:Los propietarios no residentes ya pueden viajar

Los municipios de la Provincia abrieron sus fronteras a los propietarios no residentes, los cuales deberán cumplir con una serie de requisitos.

Algunos distritos ya venían permitiendo el ingreso, aunque sólo por algunas horas.Y llegó el tan ansiado 1 de noviembre, el paso inicial de la extraña temporada de verano 2021. Largas colas se producen en los accesos a las diferentes localidades turísticas de la Provincia.

Hoy tienen vía libre los propietarios no residentes, que desde hace meses vienen reclamando por la posibilidad de ingresar a sus domicilios, muchos incluso, desde el día 1 de la cuarentena.Luego de más de siete meses de restricciones, las ciudades turísticas -no solo la de las costa atlántica- reabrieron sus accesos para que puedan ingresar regularmente los propietarios no residentes, previo a la gestión de un permiso ante el municipio.

La restricción a la circulación sin justificativos de fuerza mayor y el cierre de las ciudades a los visitantes se implementó desde el 20 de marzo, junto con el dictado del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país.

A medida que avanzaron las flexibilizaciones, aquellas personas con domicilio fuera del distrito, pero con propiedades a su nombre fueron encontrando algunos resquicios que igualmente le permitieron a cuentagotas llegar a sus casas o departamentos. Pero les fue muy complicado.Sin embargo, desde hoy se implementan las nuevas aperturas de cara a una apertura gradual al turismo con la mira puesta en la temporada estival, tal y como lo decretó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y que formalizan la posibilidad de ingreso a visitantes.

En el caso particular de General Pueyrredon, podrán ingresar solicitar el permiso en la web municipal, donde deberán acreditar la titularidad o demostrar cuál es la relación que los une con el titular. En los retenes de cada uno de los ingresos a esa ciudad, funcionarios municipales chequearán la información a través de una app desarrollada para tal fin.

“Entendimos que era necesario desarrollar este permiso para poder tener un control de los ingresos, como siempre, pensando en la salud de los marplatenses”, expresó el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti.“Sabemos que la pandemia afecta a la salud y a la economía, y el factor emocional también es importante. Muchos vecinos y vecinas de General Pueyrredon también nos pedían que dejemos entrar a sus familiares. Por eso, decidimos favorecer ese encuentro, dando prioridad a los propietarios no residentes que tienen familiares en nuestra ciudad”, resaltó el funcionario.

En La Costa, en tanto, aquellos que tengan una propiedad en el distrito deben presentar un formulario digital o impreso que estará disponible desde este jueves en el sitio web del municipio: lacosta.gob.ar/pnr. Allí el solicitante debe completar sus datos personales, de sus acompañantes y datos de su inmueble.“Tenemos muchas ganas de recibirlos. Queremos que descansen luego de un año tan particular, que redescubran nuestras bondades y lugares inolvidables sin dejar de cuidarnos entre todos y todas», señaló a través de sus redes el mandamás Cristian Cardozo.Por otra parte, en gran parte de los distritos, se deja de tomar la temperatura en los accesos ni se realizan declaraciones juradas. Además, como el caso de Tandil, por ejemplo, se determinó que las personas que provengan de ciudades con circulación viral ya no tendrán que hacer cuarentena.

Por caso, el director de Control Urbano Vehicular, Walter Villarruel, detalló que por decisión de la Secretaría de Protección Ciudadana, con el aval del Sistema Integrado de Salud Pública, será posible ingresar sólo con el permiso de circulación en vigencia y un propósito determinado (laboral, médico, trámites, mudanza).

En cuanto a los permisos, vale recordar que muchos municipios venían manejándose con permiso temporales, muchos de apenas 24 horas, situación que generaba descontento. «Nos regimos por el decreto nacional y el ingreso debe ser por urgencia o razones de fuerza mayor, para lo cual la gente debe explicar los motivos en la web del municipio y nosotros verificamos que el pedido cumpla los requisitos y se permite el ingreso por 24 horas», explicaba el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera.