El Secretario de Acción Directa destacó a los nosocomios en la contención que realizan por la pandemia. También pidió más responsabilidad a los vecinos para que se queden en sus casas y cargó contra la oposición.

El trabajo en el Municipio de José C. Paz se intensificó con la pandemia y la cuarentena, como sucedió en casi todo el país. Uno de los funcionarios que mantiene un rol activo en esta contingencia es Pablo Mansilla, secretario de Acción Directa del municipio.

En una entrevista con Aquí La Noticia se refirió a la gestión municipal y destacó que se continuaron con las obras a pesar del contexto adverso para el desarrollo de las mismas. Entre ellas se refirió a la obra de Parque Jardín y a la construcción de la universidad, entre otras. «Se está trabajando mucho en varios aspectos, el intendente está haciendo un gran trabajo en salud. Tenemos los hospitales reventados de gente, pero se nos ha muerto muy poca gente en el distrito porque ha hecho un trabajo con el Dr. Saaverda (Sec. de Salud) bastante bueno», dijo y agregó: «Gracias a Dios que se le ocurrió hacer estos hospitales hace cuatro años. ¿Qué sería hoy José C. Paz sin los hospitales? tendríamos los muertos tirados en la calle. Pero por suerte tenemos 43 respiradores. Se ha hecho un trabajo enorme».

Seguido comentó Mansilla que se está atendiendo a la gente en las casas, son más de 1500 personas contagiadas, a quienes les entregan materiales para higienizarse, alimentos, etc. Y que cada camioneta destinada a casos de COVID-19 recorre 300 hogares por día. Respecto a la Facultad de Medicina, dijo que Ishii «no ha parado, tenemos un 70 por ciento de la obra, el segundo piso ya estará terminado en un tiempo y esperemos que el presidente venga a inaugurarlo».

Sobre la situación social compleja, aseguró: «Creo que Mario Ishii y el municipio han tratado de hacer lo posible y llegar a todos los vecinos que están en mala situación porque muchos están sin trabajo». En ese sentido, explicó que la ayuda social se ha cuadriplicado. «La Subsecretaría de Economía Social junto con Acción Social están conteniendo todas las organizaciones sociales que hacen ollas populares; realmente hay mucha necesidad en la calle», indicó el funcionario.

Responsabilidades

En otro orden, mansilla coincidió con el intendente en pedir que la gente se cuide quedándose en sus casas, ya que, si bien desde el Estado se hace lo posible para prevenir y contener, hay algo que depende de cada ciudadano y es el hecho de ser responsables para cuidar su salud y la de los demás. «Hay que cuidarse, se me están muriendo los compañeros», afirmó.

Continuando, explicó que no cree «como dicen en el gobierno de la Ciudad, que lo peor ya pasó. Para mí no pasó nada. Vas a una esquina y están los pibes jugando a la pelota, esto es culpa de los padres. Entiendo que estén podridos de estar adentro, pero si te contagias y tenés un problema crónico te morís. Hay que pensar un poco. Después del Día del Niño estaba todo el mundo en la calle y teníamos los hospitales abarrotados».

Finalmente, se refirió a la oposición paceña y fue categórico: «Tenemos la oposición de Verónica Fierro que es constructiva porque ella trabaja al lado de los vecinos, tenemos reuniones e intercambiamos ideas. Después, está la oposición de Cambiemos que se divide en dos, la parte de Carrió que es Chaverio y los radicales y la de Pazos y Libora, en la que tienen todos ideas distintas de trabajar, pero que igual no trabaja ninguno; solo vienen a cobrar los sueldos y algunos ni viven en José C. Paz. Son impresentables, son nefastos de la política los de Elisa Carrió. No son oposición constructiva, falta de fundamento siempre en todo. Pareciera que Pazos le tiene miedo a esa gente. Este chico como no es del distrito se ve que no le dieron el permiso para trabajar como esencial».