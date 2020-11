Sigue el reclamo de justicia por Lucía Costa

El Marte se cumplió un mes de la tragedia en el bar Zar, en donde explotó un centro de mesa que acabó con la chica de 18 años. Los familiares continúan pidiendo que se modifique la carátula de la causa.

El 10 de octubre pasado la noticia conmocionó al país al ver las imágenes del bar Zar de San Miguel, cuando un centro de mesa explotó (presuntamente por negligencia de una empleada) provocando un incendio que acabó con la vida de Lucía Costa e hirió de gravedad a otros ocho jóvenes.

El caso tomó trascendencia nacional aunque rápidamente fue perdiendo interés en la agenda mediática. Sin embargo, la lucha de los familiares continúa y a un mes del lamentable deceso, volvieron a marchar a la plaza de San Miguel, donde con apoyo logístico del municipio, lanzaron globos en memoria de Lucía, hicieron un acto y luego se dirigieron a la puerta del bar Zar. Allí decoraron la fachada del local con globos blancos, velas y fotos de la joven de 18 años, una especie de pequeño Cromañón del conurbano.

Muchos amigos de lucía estaban allí también reclamando justicia.Su mamá, Lorena, aseguró: «Hoy se cumplió un mes y no tenemos ningún responsable. Seguimos pidiendo el cambio de caratula. A Lucia la mataron, estaba el encargado riéndose afuera y no paso nada, no hicieron nada».Pasó otra marcha y seguramente se esperan muchas más. La familia está enfocada a que se cambie la carátula de la causa porque sostiene que a Lucía la dejaron morir tirada en el piso.