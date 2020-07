El legislador oficialista se refirió a los cuestionamientos por la extensión de la cuarentena estricta hasta el 17 de julio.José Pérez respaldó al presidente de la Nación por una nueva extensión del confinamiento obligatorio para tratar de evitar más contagios de Coronavirus y empezar a aplanar la curva nuevamente, cosa que ello permita evitar la saturación del sistema de salud.

El diputado del Frente de Todos comentó su experiencia en su distrito, José C. Paz, donde “crecen día a día los casos de contagio y todos hacen un esfuerzo enorme para que la gente que necesite atención hospitalaria reciba las instalaciones en condiciones”. Por ello, justificó que “si se resolvió retroceder a la fase 1, es porque por más que la economía se deteriore también va a permitir que mucha gente sea atendida como corresponde, lo digo desde la experiencia de caminar todos los días un municipio humilde como el nuestro, donde todos conocemos gente que se ha contagiado”.

Pérez, también respondió a las críticas del bloque de Juntos por el Cambio que manifestó la falta de respuestas del gobierno provincial y de sus funcionarios ante las medidas tomadas para enfrentar la crisis y pidieron “mayor apertura al diálogo” por lo que instaron a que se respondan sus pedidos de informes.“No sé a qué se refieren cuando dicen que no hay información, si son legisladores de la Provincia y caminan el Municipio donde viven, se van a dar cuenta de cómo es la situación; si no tienen un panorama acabado, a lo mejor no están tan cerca de la gente. Si quieren información que vayan a caminar los municipios.

Es momento de dejar las chicanas políticas y trabajar juntos para pasar esta pandemia que tanto mal nos hace”, disparó Pérez.Asimismo, el diputado peronista subrayó que el trabajo de cara a la post-pandemia encontrará una Cámara con unidad ya que la apuesta es a reactivar la economía por lo que, supuso, contará el Frente de Todos con el apoyo de los bloque de la oposición.“Cuando todo esto pase va a haber que apostar muy fuerte a la industria, a la producción y generar esos recursos que tanto la Provincia como la Nación van a necesitar, todo lo que venga por ese lado creo que va a recibir el apoyo mayoritario de los legisladores para reactivar esta provincia que quedó trunca hace más de tres meses”, marcó.

En otro orden, también resaltó la polémica que se generó luego que desde el entorno del gobernador Kicillof dejaran trascender la posibilidad del traslado de pacientes con coronavirus del Conurbano bonaerense hacia el interior y desde la oposición salieron a manifestar su rechazo y adelantaron que “es la puerta de ingreso de Covid-19 a los municipios”.“El AMBA recibió a muchas personas de diferentes provincias y de localidades del interior de la Provincia cuando llegaron buscando un trabajo y oportunidades, fue bueno recibirlos y cuando esta misma gente necesita una ayuda, me parece que debería reinar la solidaridad porque acá se abrieron los brazos para recibirlos y si hoy les van a negar una mano, es muy contradictorio. Desconozco la situación particular de algunos municipios pero si se necesitan camas de terapia intensiva y se toman las medidas necesarias de cuidado, creo que nadie se va a negar a recibir a sus hermanos”, reflexionó Pérez.