Se puede descargar la APP para reservar el viaje en tren

Trenes Argentinos, dependiente del Ministerio de Transporte, lanzó la aplicación “Reservá tu tren” que permitirá que aquellos trabajadores esenciales que cuenten con el certificado único habilitante para circular puedan reservar su viaje a partir de mañana. En esta primera etapa, deberán hacerlo quienes viajen en el Ramal Tigre del Ferrocarril Mitre entre las 6 y las 10 de la mañana en sentido a Retiro. Además de la aplicación, las reservas se podrán hacer llamando al 0800-222-TREN (8736) o ingresando en Argentina.gob.ar/reservatutren.El objetivo del Gobierno nacional es permitir que aquellos pasajeros que cumplen tareas esenciales puedan viajar de manera segura y respetando el distanciamiento social dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, de manera tal de poder controlar que no se produzca una aglomeración de personas en hora pico. En esta primera etapa, el sistema de reservas se implementará de 6 a 10 de la mañana en el Ramal Tigre, del Ferrocarril Mitre, sentido a Retiro.“Estamos muy contentos con este desarrollo de Trenes Argentinos. Es una herramienta muy importante que Martín Marinucci y todo el equipo pone a nuestra disposición para evitar la acumulación de pasajeros y respetar el distanciamiento social en los trenes. Queremos que esta herramienta funcione de la mejor manera posible y podamos trabajarla para aplicarla en todo para las líneas, sobre todo en Sarmiento y Roca, que tienen mayor cantidad de personas circulando”, sostuvo Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación.Desde mañana y durante 5 días, aquellos usuarios que no hayan gestionado su reserva, aún podrán viajar de la manera habitual. En cambio, a partir del lunes 8 de junio, será obligatorio contar con la reserva para viajar de 6 a 10 de la mañana, en sentido a Retiro. Los controles estarán a cargo de la Policía Federal.La reserva para viajar se podrá obtener a través de la app “Reservá tu tren”, que estará disponible en Google Play, llamando al 0800-222-TREN (8736) o ingresando en Argentina.gob.ar/reservatutren.“La reserva de viaje está pensada para poder cubrir la demanda de los trenes en horarios pico con el objetivo de mantener el distanciamiento social y así cuidar la salud de nuestros pasajeros y pasajeras. No queremos limitar la posibilidad de viajar de las personas sino que, al administrar un servicio público que es de todos y todas las argentinas, buscamos el bien común para evitar la propagación del virus”, destacó Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. APP RESERVÁ TU TRENTrenes Argentinos presentó hoy «Reservá tu tren», la app que permitirá realizar una reserva de viaje para que las personas que efectúan tareas esenciales durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio puedan hacerlo respetando el distanciamiento social en los trenes.La app estará disponible para descargarse a través de la plataforma GooglePlay. El pasajero deberá ingresar su DNI y Nº de trámite del mismo, elegir la línea de tren, las estaciones de origen y destino y la fecha y hora del viaje. La aplicación le brindará los trenes disponibles y en el caso de que no haya disponibilidad en el servicio elegido, el sistema ofrecerá los trenes anteriores y posteriores. Una vez seleccionado el tren en el que se desea viajar, se le brindará un código QR y Nº de trámite que deberá presentar antes del ingreso a molinetes.