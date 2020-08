Se mandaron un partido de fútbol en plena cuarentena

Sucedió en Bella Vista. Mientras los hombres hacían sus picaditos, las mujeres estaban al borde de la cancha tomando unos mates. La irresponsabilidad social de esta gente, sin límites.

El número de infectados por coronavirus en San Miguel ya supera a las 3 mil personas y la cantidad de fallecidos las 80. Cada vez hay más contagios en el tercer cordón del conurbano bonaerense, desde el gobierno piden por decreto que se suspendan las reuniones sociales, también solicitan que la población sea responsable con las medidas de prevención, de distanciamiento social, de uso de barbijo y alcohol en gel, entre otras cosas; sin embargo, hay personas, tal vez anticuarentena, que hacen oídos sordos a este momento y subestiman la situación y el esfuerzo que hacen miles de personas de trabajos esenciales que diariamente arriesgan su vida para evitar que haya más contagios o para salvar la vida de aquellos que ya tienen el virus.

Todo este preámbulo para contar una situación lamentable que se vivió en Bella Vista, más precisamente en la intersección de las calles Quirno y Chapeaurouge. Allí, varias personas participaron de un torneo de fútbol que duró varias horas; incluso hubo tres partidos en simultáneo. Como si esto fuera poco, un grupo de mujeres, para pasar el rato mientras los muchachos jugaban, se tomaron unos mates.

El grado de irresponsabilidad de estas personas es importante. No solo porque se pueden contagiar, sino porque pueden llevar el virus a sus casas, a sus familias; y si no les importa eso, menos les va a importar ir contagiados al supermercado o recibir a alguien. Por eso la indignación de mucha gente que los vio en el torneo, como si vivieran en una burbuja mientras que resto de la población trata de no exponerse.