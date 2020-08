Sandra y Rubén fueron declarados ciudadanos ilustres post mortem

El Concejo Deliberante de Moreno aprobó este proyecto en memoria del auxiliar y la vicedirectora que perdieron la vida en la explosión de la Escuela N°49 de Moreno.Mediante una reunión virtual el HCD de Moreno aprobó el Proyecto de Ordenanza municipal para declarar a “Sandra y Rubén” ciudadanos ilustres post mortem, impulsado por ATE Moreno y que contó con el aval de la organización a nivel provincial y nacional, como así también de distintas organizaciones políticas, sociales y gremiales.Fue aprobado el jueves 13 de agosto el reconocimiento hacia Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, quienes perdieron la vida en la Escuela n°49 del distrito.Sandra era vicedirectora y Rubén auxiliar de la escuela, juntos murieron cuando les iban a preparar el desayuno a los estudiantes la mañana del 2 de agosto de 2018.En declaraciones a un medio web, el secretario general de ATE Moreno, Walter Cravero, quien presentó el proyecto señaló que “para que haya justicia, tiene que haber memoria. No debemos olvidar que fue un asesinato laboral. La fuga de gas fue parte de la desidia del gobierno de Cambiemos. Pero el dolor no nos paralizó, le encontramos sentido en la lucha de toda la comunidad educativa”.Al respecto, Lucas Franco, concejal del Frente de Todos, dijo: “Es un honor reconocer a dos vecinos de Moreno que dejaron la vida defendiendo la escuela pública, que marcaron una instancia disruptiva en la historia de Moreno (porque dieron origen al Morenazo) y que nos enseñaron con su vida al servicio de la educación que hay que defender lo público. Y agregó: “No tenemos que permitir que ningún trabajador, ninguna trabajadora más pierda la vida en su ámbito de trabajo por el abandono. No tenemos que permitir que la voz de quienes trabajan y se dejan la piel todos los días defendiendo nuestros ámbitos públicos no sea escuchada”.