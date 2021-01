Respira el comercio: inauguraron la estación de Los Polvorines

Luego de que la obra de remodelación en el tren Belgrano Norte estuvo paralizada, Leonardo Nardini y autoridades nacionales presentaron la nueva plataforma que brinda mayor confort a los usuarios.

Hace más de tres años habían comenzado las obras de remodelación de la estación de Los Polvorines -entre otras del Ferrocarril Belgrano Norte- pero, por razones achacadas a la deficiente administración del gobierno de Mauricio Macri en ese momento, la misma había quedado paralizada. Ello provocó un gran inconveniente para los pasajeros que tuvieron que abordar los trenes en las estaciones provisorias (algunas de ellas estaban defectuosas) y para los comerciantes que no contaban con el flujo de personas que habitualmente bajaba del tren y pasaba por los comercios.

El año pasado, con Pandemia incluida, se retomaron los trabajos con los protocolos del caso, y en este enero se concluyó la obra de la plataforma de Los Polvorines. Así fue que este jueves 21 se dio inauguración a la misma y en el acto estuvieron presentes autoridades nacionales, acompañadas por un grueso de vecinos en la tarde malvinense.







Las otras estaciones que se encuentran en obra son: Ing. Adolfo Sourdeaux, Villa de Mayo, Ing. Pablo Nogués, Grand Bourg, Tierras Altas y Tortuguitas.

«Para nosotros es muy significativo todo esto porque a Malvinas Argentinas lo une el ferrocarril Belgrano Norte, es el medio de locomoción más importante que tenemos para interconectar a nuestros vecinos, para cumplir con sus diferentes obligaciones o ir a nuestros centros comerciales», comenzó diciendo el intendente Leonardo Nardini y destacó el trabajo en equipo que fue articulado con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, y el Gobierno provincial.

Luego recordó las promesas que les habían hecho durante el gobierno de Cambiemos cuando habían comenzado las obras que poco después quedaron inconclusas: «Nos habían prometido e ilusionado con refaccionarnos todas las estaciones en 2018 y eso no ocurrió. Lamentablemente tuvimos que esperar mucho más. Tuvo que venir el presidente Alberto Fernández, y hoy, por suerte, estamos inaugurando esta conexión para los vecinos. Vamos a tener muchas inauguraciones más porque entendemos que siempre es la gente lo más importante. Se está trabajando para que este año se inauguren las seis estaciones restantes».

Uno de los sectores más damnificados con el retraso que tuvieron las obras fue el comercio. Los comerciantes dependen mucho de la gente que llega en los trenes, pero, al estar las estaciones provisorias alejadas de los focos comerciales, ello atentó contra las ventas provocando una caída en el sector que se agravó en 2018 porque a eso había que sumarle la recesión y la subida de precios. De hecho, hubo un movimiento de comerciantes para reclamar por la culminación de las obras, pero nunca tuvo el efecto deseado. Asimismo, el gobierno municipal también ejerció presión acompañando el reclamo del sector.

Por su parte, Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, afirmó que «es un gusto estar inaugurando una estación más de la línea Belgrano Norte». «Vamos a seguir modernizando el transporte, con estaciones de trenes que estén con iluminación de excelente calidad, con cámaras de seguridad, con rampas de accesibilidad para todos, un entorno que le da a los comerciantes y vecinos la posibilidad de desarrollarse. Nuestro compromiso es seguir trabajando para tener en un futuro una mejor operación de trenes, queremos pensar en trenes más modernos, con mayor velocidad, seguridad y confort», agregó Meoni.

En tanto, Sergio Massa, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, dijo: «A lo largo de los últimos años me ha tocado venir seguido a Malvinas Argentinas, a compartir proyectos y realizaciones. Los comerciantes a veces nos planteaban la dificultad y el dolor que significaba que las estaciones provisorias fueran definitivas. Esta estación es el símbolo de querer brindar servicio al ciudadano, y querer que cada uno de los vecinos de Malvinas y de Argentina viajen mucho mejor. También es más seguridad».

La refuncionalización y renovación de las estructuras de la estación de Los Polvorines tiene como fin adaptarse a las nuevas condiciones de los vagones. La puesta en valor de dicha estación incluye nuevos paneles solares, nuevas cartelerías, nuevos accesos, nuevos bicicleteros y puestos de recarga SUBE, además de disponer de tótems de seguridad para brindar un mayor control de la zona. La inversión en la misma fue de 280 millones de pesos y se prevé que cada una de las estaciones restantes tenga un costo similar. Y se prevé una futura electrificación de la línea y cambio de coches.

Participaron del acto: directora provincial de Transporte de Buenos Aires, María del Rosario Flores; presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Alexis Guerrera; presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras; vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Rodrigo Álvarez; presidente de Ferrovías, Héctor Cimo; gerente general de Ferrovías, Julio Kokal; gerente general de Herso/Ferromel, Sebastián Casalins; secretario general de Unión Ferroviaria, Sergio Sasia; secretario gremial de APDFA, Carlos Galeano; presidenta de AySA, Malena Galmarini; senador de la Provincia de Buenos Aires, Luis Omar Vivona.

¿Y el tren San Martín?

“El San Martin está en proceso de licitación. Estamos a pocos días de la adjudicación de la obra. Aun no se pudo adjudicar porque hay conflicto entre las distintas competencias y nosotros queremos ser muy responsables en el proceso”, dijo Meoni y agregó: “Lo mismo que la compra de los trenes, pero no podemos hacer la compra de coches hasta que no tengamos la obra, sino no tiene sentido. Esperamos en este mes terminar con la adjudicación de la obra y el mes que viene comenzar con la adjudicación del San Martín para la electrificación”.