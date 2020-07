“Que la gente nos ayude para no tener que volver atrás”

El intendente de Merlo apeló a la responsabilidad de la población para que no se tenga que endurecer nuevamente la cuarentena. Su preocupación: la inseguridad y la asistencia social.Con el diagnóstico positivo de Coronavirus el intendente de Merlo sigue en sus funciones, desde su casa y con aislamiento total.

Habló con Infobae sobre la flexibilización de la cuarentena, la inseguridad, y la asistencia a los sectores más vulnerables de la población.Consultado sobre los records de contagios y la posibilidad de dar marcha atrás en la cuarentena, Menéndez dijo que hay tres cuestiones complicadas de administrar: la necesidad que tiene mucha gente de trabajar; el hastío de estar encerrado; y, por último, lo que los expertos llaman el pico de la pandemia, los casos empezaron a multiplicarse exponencialmente.

“Administrar esas tres cuestiones ha sido difícil. Se le ha pedido un esfuerzo muy grande a la gente hace dos semanas y lo que siguió después fue tratar de ir abriendo inteligentemente, paulatinamente y con mucho cuidado. Si todos hacemos desde el lugar donde estamos lo correspondiente y ponemos lo mejor, vamos a ver los resultados en los próximos días, que esa curva no siga siendo exponencial y se pueda amesetar.

Si eso se logra quiere decir que esta medida que se tomó está bien. Si no, vamos a tener que dar marcha atrás”, afirmó.Por otro lado, explicó que, de no poder bajar la cantidad de casos de contagios, se desbordaría el sistema de salud y sería “la peor noticia que podríamos llegar a dar y la peor cuestión que podríamos llegar a enfrentar. Desde Merlo medimos cada cuántos días se duplican los casos y seguimos muy de cerca cómo estamos, sobre todo en las áreas críticas de terapia intensiva”.Inseguridad crecienteComo en casi todo el conurbano, la inseguridad vuelve a hacerse fuertemente presente.

Al respecto, Menéndez, considera que “es muy preocupante” la situación. Y explicó que “apenas empezó la cuarentena hubo una baja que se sintió mucho en el índice delictual y con el correr de las semanas eso empezó a variar, se empezaron a registrar los índices habituales y queda la sensación de que es peor en estos momentos”.El jefe comunal aprovechó para decir que se tiene que conformar con tener pocos policías disponibles para tanta cantidad de población como la que vive en Merlo: “Para nosotros como municipio es muy complicado: Merlo es el distrito que menos policías tiene por habitante en la provincia de Buenos Aires. Normalmente teníamos 180 policías por turno para cuidar a 700 mil habitantes distribuidos en 23 mil cuadras pobladas, 14 mil cuadras rurales, 188 mil hogares. Con el coronavirus, si le sumamos los oficiales que se han contagiado o que están aislados, solamente tenemos 165, ¿cómo hacemos para brindar seguridad? Merlo necesitaría 1100 policías más por turno para trabajar en la prevención.

Pero ahora yo no le puedo pedir al ministro o al gobernador que formen efectivos porque no se puede hacer, no se forman policías por Zoom. Tal vez podríamos reagrupar, Merlo es el municipio más perjudicado, pero podríamos tomar oficiales de otros lugares y distribuirlos en las zonas más calientes. El conurbano se ha puesto difícil, y sinceramente necesitamos esa ayuda”.Asistencia social Finalmente, el jefe comunal se diferenció de su par paceño, Mario Ishii al decir que no cree que se esté formando un escenario similar al de 2001, por lo que no ve un pronto estallido social.

“No veo una situación de desborde social porque los municipios y el Estado en general, nacional y provincial, estamos muy encima de la cuestión alimentaria, de la contención y de la ayuda a esos trabajadores que quedaron desempleados. Pero sí estamos llegando a un límite de posibilidades de atenderla. En Merlo le estamos dando de comer a 110 mil personas por día. Para eso creamos un Consejo Municipal de Emergencia Alimentaria compuesto por todos los partidos, los gremios, las iglesias, los clubes, las organizaciones sociales y diputados, pero estamos al límite de nuestra capacidad”, concluyó.