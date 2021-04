Por ahora el conurbano zafa del aumento de luz

El gobernador Axel Kicillof permitió un incremento del 7% en la tarifa eléctrica a partir de abril. La medida solo afecta al interior de la provincia.

Axel Kicillof anunció un aumento del 7% en las tarifas de electricidad a partir de abril. La suba impactará sobre los usuarios del interior, puntualmente en los cuadros tarifarios de las cooperativas eléctricas y las distribuidoras Edelap, Edea, Edes y Eden, todas pertenecientes al Grupo Desa.

De este modo, el aumento no afectará a los usuarios del Conurbano que reciben el servicio de Edenor y Edesur, dos distribuidoras que están bajo la órbita del gobierno nacional.

El anuncio del Gobernador se mete en un punto que cada vez hace más ruido hacia el interior del gobierno de Alberto Fernández. Sucede que mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostiene que las tarifas deben aumentar un 30%, desde el kirchnerismo duro aseguran que la suba no puede ir más allá de la inflación y hablan de una suba de entre 7 y 9 por ciento. En esa línea kirchnerista se ubica Darío Martínez (Secretario de Energía), Federico Basualdo (subsecretario de Energía Eléctrica), Federico Bernal (interventor de Enargas) y Soledad Manin (interventora del ENRE).

La decisión de Kicillof de anunciar antes de las audiencias públicas que la semana próxima definirán los aumentos de la tarifa eléctrica en el área metropolitana (AMBA) adelanta de algún modo la postura que prevalecerá a nivel nacional.

El gobernador estuvo acompañado por el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, quien explicó que el gobierno está negociando con empresas y cooperativas eléctricas costos e inversiones necesarias. «Esas inversiones van a garantizar el sostenimiento de la red», dijo y agregó que esta situación de transición se extendería hasta el próximo periodo de revisión tarifaria, que se realizaría el año que viene.

El subsecretario aclaró que los anuncios no afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino al resto de la provincia. «Nosotros nos estamos refiriendo al 40% de la provincia, que se explica por las cuatro empresas provinciales más cooperativas. Nos estamos refiriendo a esos usuarios, no a Edenor y Edesur», dijo.

Ghioni recordó que la provincia congeló aumentos pasados que hubieran llevado a la suba de las tarifas a esta fecha hasta el 217%, este primer ajuste es sólo una porción de aquel que hubiera tenido lugar en caso de mantenerse el cronograma fijado por la administración previa, conducida por María Eugenia Vidal.

«Durante todo este período de congelamiento hubo $48.000 millones que los usuarios no pagaron en tarifas que fueron mejora de sus ingresos, que volvió a los comercios», dijo y aseguró también que ya se comunicó a las empresas prestadoras del servicio en la provincia del ajuste que se aplicará.

En tanto, el Gobernador acusó a Vidal de haber llevado adelante un «tarifazo» con aumentos impagables. «En 2017 firmaron las revisiones tarifarias integrales que son acuerdos de pago e indexación de las tarifas que implicaban un aumento posterior al cambio de gobierno que significaría hoy anunciar un aumento del 217% para cumplir las revisiones que había dejado firmadas Vidal. Tendríamos que triplicar las tarifas. Obviamente, eso es imposible», dijo el gobernador.

En diciembre de 2019 el mandatario anunció suspensión del aumento del 25% en la tarifa de luz, que había autorizado Vidal y que debería regir a partir de enero de 2020. En efecto, en octubre -tras haber perdido las elecciones- la ex gobernadora había autorizado un alza en las tarifas eléctricas para los usuarios del interior de la provincia.

Tras asumir, Kicillof avanzó con una revisión tarifaria sobre lo actuado durante la gestión de Cambiemos y emitió un duro informe donde plasma el contraste entre las ganancias de las distribuidoras de energía eléctrica y la falta de inversiones. El texto -de 203 páginas- destaca que no existió un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios ante los incumplimientos.