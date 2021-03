Para De La Torre el desafío es generar “un estado eficiente”

El ex funcionario provincial presentó junto a Miguel Ángel Pichetto el espacio Peronismo Republicano en el distrito, y criticó a la clase política por armar un sistema que tiene como salida los planes sociales.

El jueves 11 de marzo, en el predio Los Indios del Club de Rugby de San Miguel, Joaquín de la Torre presentó junto al ex senador Miguel Ángel Pichetto y la dirigente Claudia Rucci el espacio Peronismo Republicano, una nueva propuesta que tiene como objetivo aglutinar a peronistas puros, en contraposición de La Cámpora.

Abrió el acto la diputada Catalina Buitrago y luego habló Claudia Rucci. Estuvieron presentes el ex intendente Jesús Cariglino, el senador Juan Carlos Romero y el hermano del recientemente fallecido Carlos Menem, Eduardo Menem.

Ante un grupo muy importante de personas, de la Torre habló como si ya fuera candidato a gobernador, aunque no lo confirmó. Según se dijo en la presentación del espacio, Peronismo Republicano se trata de un armado político por fuera de otras líneas internas de Juntos por el Cambio, como la representada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o el ala más dura del PRO, referenciada en Macri y la actual titular del partido y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Con un discurso peronista, de la Torre dijo que actualmente tiraron a Perón por la ventana debido a la ambición de poder. “Hoy la formula es Fernández al gobierno, La Cámpora al poder. Tiraron por la ventana a Perón, a sus principios y sus valores, a sus ideas, a sus sueños, a esa idea de sumar el estado para agrandar la nación y generar la felicidad del pueblo”, dijo y agregó que “hoy el estado se usa en provecho propio”.



“Pero lo que hicieron fue romper con la joya del peronismo que era la movilidad social ascendente, o sea destruyeron dos pilares que la sostenían: el trabajo y la educación pública”, continuó el ex intendente y profundizó: “El trabajo, la producción quedó destruida, le rompen la cabeza a los que producen y la gente depende de un plan; no estoy en contra de la gente que tiene planes, sino de los políticos siniestros que han generado una sociedad para que la única salida sea el plan. Creen que así han terminado con la pobreza. Pero la pobreza se termina con más producción y más trabajo”. Luego se refirió a la educación y dijo que se terminó el sueño de “mi hijo el doctor” y que ya no se busca que el alumno aprenda “más y mejor” porque es un “derecho que lo han corrido a un costado. La educación pública está secuestrada por Baradel”. Por eso, explicó que se tiene que terminar con la idea de un “estado presente” y pasar a “un estado eficiente”.

En el plano local destacó la eficiencia del municipio en materia de seguridad, ya que mostró una estadística de cómo fue bajando el delito en San Miguel, en contraposición con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires.

Del mismo modo, dijo que la provincia no es inviable, pero que lo que “sí es inviable es que la gobiernen personas que no son de acá, y al no conocer la provincia no la aman. Solo el amor nos puede hacer gobernar bien”. Seguido, explicó que el Peronismo Republicano necesita de todos aquellos que piensan de esa manera: “Esta es la casa de todos los peronistas, incluso de aquellos que en este momento prefieren el silencio”, sentenció.

Por su parte, Pichetto anunció durante el acto que el objetivo es “consolidar una identidad bonaerense, con el peronismo republicano y espacios independientes, para afirmar la coalición opositora y volver a ganar la elecciones en 2021 y 2023”.

El ex compañero de fórmula de Macri llamó a “derrotar la ideología del pobrismo” y “producir cambios estructurales en el pensamiento”, al advertir que actualmente rige una “patria del ‘buenismo’ y las almas bellas” que “cuando hay que hacer reformas profundas, todo el mundo está en contra”.