Pablo de la Torre Dijo que él sostiene la lucha de «los que no tienen voz, los inocentes y los más frágiles»

El concejal del Frente por el Cambio reafirmó su postura en contra respecto al proyecto de legalizar el aborto en el país, que envió el Presidente Alberto Fernández al Congreso. También aseguró que seguirá como edil pero que está dispuesto a ocupar el lugar que más le sirva al vecino de San Miguel.

Tras la Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Miguel, el edil Pablo de la Torre –quien hasta la gestión anterior se desempeñaba como Secretario de Salud, Bienestar Familiar y Niñez – dialogó con Aquí La Noticia sobre su futuro dentro del recinto de sesiones.

Comentó que por el momento se queda en el HCD –no pidió licencia- aunque no sabe que va a pasar más adelante. «Aún no hay nada claro, siempre voy a estar en el lugar que le convenga a los vecinos de San Miguel. No es una decisión mía sino también que es del intendente y tengo que hablarlo. No sé cuándo va a suceder esa charla. Hay muchas cosas para hacer en el distrito pero sí creo que puedo aportar en otro lugar lo haré, sino nos quedaremos en el Concejo», afirmó.

Respecto al tema del aborto, de la Torre reafirmó su posición sin vueltas. Dijo que él sostiene la lucha de «los que no tienen voz, los inocentes y los más frágiles» por eso aseguró estar convencido de que hay que hacer políticas públicas de acompañamiento a la maternidad vulnerable: «En un país donde hay 35% de pobres tenemos que estar discutiendo políticas públicas que unan a los argentinos, que nos ayuden a tomar la decisión de salir de la pobreza, y no políticas públicas que lo único que hacen es mostrar el fracaso, mostrar que el aborto no es una solución, mostrar que no se puede legitimizar la muerte de un inocente. Así se divide al país. Esto no suma».

Consultado si cree que se va a aprobar la Ley del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el edil comentó que en diputados probablemente sí, pero que el senado va a ponerle un freno al proyecto. «Quizá los medios nacionales y los organismos internacionales que tienen intereses en esto no ayudan, pero si las redes sociales», dijo.

En ese sentido, afirmó que este es un tema que divide a la sociedad. Y explicó que los intereses para que esto suceda vienen de afuera: «Cuando uno ve las manifestaciones y ve quienes las promueven se ve al Fondo Monetario, a Amnistía Internacional, a la Open Society, o sea organismos internaciones que les interesa que en Argentina salga el aborto por dos cuestiones, una porque hay un negocio millonario y otra porque es un tema de control de la población. ¿Por qué no se meten con China? Porque tienen miles de millones de habitantes entonces no lo pueden invadir ni nada. Pero hay intereses de afuera para que Argentina no crezca y se puedan controlar sus recursos naturales. Desde 1974 hasta ahora el plan está saliendo perfectamente», afirmó.