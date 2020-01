Ojos en Alerta sería implementado en Mendoza

El intendente de esa ciudad, Ulpiano Suarez, estuvo en el distrito conociendo cómo es el sistema que tan buenos réditos está dando desde hace un tiempo. Al mismo ya adhirieron 15 municipios bonaerenses.

Es la herramienta de seguridad por excelencia que tiene el municipio de San Miguel, es el orgullo de sus funcionarios que no tienen problemas de presentarlo en cuanto lugar les sea posible. Ojos en Alerta fue como una especie de revolución a la hora de hablar de prevención del delito y así lo han entendido los miles de vecinos que ya forman parte del mismo, porque, éste, es un programa que tiene su éxito con la colaboración de la ciudadanía, que se complementa con el Centro de Operaciones Municipal (COM), la Policía, Bomberos, Gendarmería y SAME.

En el programa fue importante la labor del hoy secretario de Gobierno, Cristian Méndez, que en varias oportunidades fue quien lo presentó en distintas conferencias (incluso en el exterior) o en el mismo municipio.

Desde que San Miguel presentó este programa de prevención ciudadana el mismo no dejó de ser mostrado a distintos jefes comunales de la provincia y el país que quisieron ponerse al tanto de cómo funciona, sabiendo que los resultados que arrojó en el distrito bonaerense fueron muy efectivos.

Algunos de los municipios que se adhirieron al programa son CABA, Escobar, Morón, Tres De Febrero, Pinamar, Mar Chiquita, Lezama, Olavarria, Lobería, San Pedro, Coronel Rosales, Nueve De Julio, Madariaga, Marcos Paz y Pergamino. En esos distritos, San Miguel capacita a las autoridades y les brinda un manual de procedimientos para asesorarlos.

«Ojos en Alerta» es un programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos de forma directa con el COM a través de WhatsApp, para alertar ante un hecho delictivo o emergencia. El vecino se conecta directamente con el área de Seguridad de la Comuna para dar aviso si ven delitos, movimientos sospechosos o situaciones de violencia o urgencias en la vía pública. En el COM, donde reciben los mensajes, derivan cada caso a la Policía, Gendarmería, Bomberos o SAME, según corresponda, y en el distrito aseguran que el sistema mejoró la prevención de casos de inseguridad.

De acuerdo a datos que manejan en el municipio, aseguran que hubo un descenso de llamadas por teléfono al 911 o líneas clásicas de emergencia. Ello les permite trazar un mapa del delito real y mucho más completo.

También destacan el descenso en las denuncias de robo de automotores, ya que los vecinos logran evitar muchos ilícitos de este tipo haciendo una alerta al instante para que la policía proceda. La estadística de robo de autos es uno de los indicadores que más se tienen en cuenta para medir la inseguridad, ya que es de los pocos delitos que la gente sigue denunciando en comisarías, a diferencia de arrebatos, entraderas o asaltos en la calle.

Los que quieran capacitarse para sumarse al programa pueden chequear en el Facebook del Municipio las jornadas de cursos gratuitos o llamar al 0800-333-1055. Hasta el momento esta red de prevención ya cuenta con 50 mil personas.