El hijo del ex secretario general del sindicato municipal de la calle Príngles, se refirió a la interna que se vive en la comisión directiva y a la postura del gremio en el conflicto del Hospital Larcade.

A consecuencia de la nota que se publicó en Aquí La Noticia, sobre la posible destitución de algunos secretarios del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, Fabián López Camelo, quien ejerció en el área de turismo, quiso su derecho a réplica. Aquí la charla que mantuvimos con él.

Respecto al pedido de renuncia a su cargo en el sindicato, aclaró que “es una locura” que le pidan eso ya que “no pueden echarnos porque se hace por asamblea”. Y agregó: “Igual no sé de qué nos quiere echar porque no estamos yendo al sindicato producto de la pandemia… de hecho, hay compañeros de alto riesgo. Pero nunca dejamos de atender a los compañeros por teléfono, solucionando problemas desde afuera del sindicato. Me parece una locura abrir el sindicato, cuando estaba cerrado se solucionaba todo vía telefónica”.

Uno de los comentarios que se dijo sobre él es que quiere ser candidato a conducir el gremio en las próximas elecciones. Su respuesta fue un “no” rotundo. Y lo fundamentó diciendo que “nunca busqué ser secretario general porque cuando fallece Alberto López Camelo (anterior secretario general y padre de Fabián) yo tenía la oportunidad de serlo, sin embargo no lo fui. Mantuve siempre un perfil muy bajo, incluso en las mesas de reuniones con los intendentes (donde es paritario) me retire de la mesa de San Miguel para no entorpecer. Pero empecé a darme cuenta que encontraba rechazo del otro lado, que me ocultaban reuniones… si quieren que me vaya me voy a ir cuando sea el momento que me lo digan los afiliados.

Voy a seguir perteneciendo al sindicato hasta las elecciones, que veremos qué es lo que va a suceder”. En ese sentido, agregó que es cierto que a raíz de ello se han ido siete secretarios y algunos vocales de la comisión directiva: “Eso llevó a que conformemos una agrupación, pero no se habló de candidaturas, solo queremos ver cómo vamos a ayudar”. Sin embargo, al consultarlo sobre si de esa agrupación va a salir algún candidato, también rotundamente dijo que “sí, eso seguro”.

“No te quepa la menor duda que sí, que se va a enfrentar a este modelo que los trabajadores no lo quieren. Hablé con compañeros y me dicen que no quieren más este tipo de gente”, afirmó. Pertenece al hospital López Camelo estuvo en las manifestaciones en apoyo al Hospital Larcade en este conflicto que parece no tener fin y fue criticado por ello. Allí participaron también grupos de izquierda y agrupaciones sindicales que nada tienen que ver con los municipales. “Yo estoy donde tengo que estar, pertenezco al hospital y nunca voy a dejar de pertenecer al hospital. Si los trabajadores reclaman sus derechos, como salario digno, pase a planta, entonces ahí estoy. El error fue haber dejado el espacio como lo dejó Abel Venecia librado al azar.

Podés tener diferencias con cualquier persona pero trabajadores somos todos. Después discutimos si son más de derecha, de izquierda o de centro. La pelea política va a estar siempre, los movimientos sociales que acompañan al hospital son los espacios que dejaron las organizaciones sindicales. Si esto se hubiera tratado en el Ministerio de Trabajo con la representación de los trabajadores municipales seguramente no habríamos llegado a esto, o a que ATE, que no tiene nada que ver con los municipales, se meta dentro del conflicto”, explicó.

En una de esas marchas frente al municipio, se pidió por la provincialización del hospital. López Camelo dijo que ese fue “un discurso de batalla, pero no es la salida la provincialización. Vemos el Mercante en José C. Paz que es un desastre. El hospital tiene que seguir siendo municipal. Pero no está bien sentarse a negociar una hora antes de lo previsto con el Ejecutivo de San Miguel, y sin representantes del hospital. Eso no lo podes hacer nunca, tenés que ir con los trabajadores. En las paritarias por ejemplo, no fuimos convocados, y eso que soy paritario. Fue por decreto, y encima en San Miguel y José C. Paz parte de ese porcentaje se abona en 2022”.