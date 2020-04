Nardini: “Nadie quiere perjudicar a un comercio, pero tampoco que se perjudique a la gente”

Lo afirmó el intendente de Malvinas Argentinas tras el DNU firmado por el presidente de la nación que les otorga a los jefes comunales el control de los precios en los comercios de proximidad de sus distritos.

Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, se refirió al decreto de necesidad y urgencia que anunció el presidente Alberto Fernández, donde le dio a los municipios la facultad para que hagan los controles de precios de productos esenciales en los comercios de sus distritos, a fin de evitar aumentos como viene sucediendo en la última semana.

Al respecto comentó que el control de precios, además de las inspecciones es una tarea que se viene realizando en la comuna, salvo que ahora “vamos a tener más responsabilidad los intendentes. Nadie quiere perjudicar a un comercio, pero tampoco que se perjudique a la gente”, dijo a El Primero Noticias.

En ese sentido, aseguró que hubo muchas denuncias a través de las redes sociales por el aumento de precios.

En cuanto a la pandemia comentó que desde el municipio están trabajando fuertemente y destacó la solidaridad y el trabajo de todos aquellos trabajadores que están cumpliendo funciones en la calle, tratando de ayudar a los abuelos cuando van a cobrar, en diferentes actividades de prevención, en los controles de acceso para que circulen los autorizados, a los empleados de mantenimiento y maestranza del sistema de salud, entre otros: “Hay un montón de héroes invisibles que no trascienden pero están a disposición de los otros”.

No obstante, están también aquellos que aprovechan la situación de crisis para tratar de sacar una tajada. Es los últimos días hubo noticias falsas en las redes sociales donde se decía que el municipio pedía a la población que comience a stockearse de alimentos. Al respecto, Nardini dijo se acostumbró “a las miserias de la política” y que “hay gente que no tiene escrúpulos… ya lo hemos vivido en las campañas electorales. Es parte de su esencia que no la va a cambiar”.

El manejo desde arriba

Por otra parte, Nardini destacó las medidas que se tomaron desde la Nación contra la pandemia, en concordancia con el Ministerio de Salud y las provincias. “Tengo amigos en otros países y la situación de esos países es totalmente diferente, y muchos son del primer mundo. Creo que el gobierno ha hecho muy bien priorizando la salud sobre la economía pensando en la gente”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que pasada la cuarentena comience a reactivarse algún sector de la economía, permitiendo que algunas actividades vuelvan al trabajo, Nardini dijo que “el presidente viene asesorándose con un grupo de especialistas para tomar las decisiones, van analizando la curva de evolución del virus, y uno va a acompañar a sabiendas de que Fernández va a tomar la mejor decisión para los argentinos”.

En cuanto a Malvinas Argentinas, si resiste económicamente en caso de que la cuarentena se extienda, como es la preocupación de muchos intendentes, dijo que algunos de sus colegas dijeron que “se nos va a complicar a todos, sobre todo al que tiene menos porque ha caído la recaudación en todos lados. Más tarde o más temprano todos vamos a estar en la misma situación”.

Finalmente comentó que en su distrito la mayoría de la gente está respetando la cuarentena, haciendo un esfuerzo enorme de quedarse en sus casas, y otros que siguen sin entender la gravedad del problema. Además, sostuvo que desde el municipio trabajan en la contención de la población, con un trabajo en equipo para absorber las demandas y preocupaciones que tiene los vecinos en los barrios.