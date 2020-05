Nardini contó sobre su experiencia personal frente a la Pandemia

El jefe comunal dijo que hay varios hábitos que irán cambiando a partir de ahora y aventuró que el próximo desafío será reactivar al país y precisó que para ello se necesita la ayuda de todos

En una entrevista a un medio web de la Provincia de Buenos Aires, el intendente Leonardo Nardini, habló sobre cómo vive la experiencia de tener que enfrentar a una Pandemia que no estaba en los planes de nadie. Aquí habla de los habitantes de Malvinas Argentinas, de las relaciones con sus familiares cercanos, lo que extraña y lo que espera para el día después.

-El gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo que nada será como antes. ¿Qué es lo que cree que va a cambiar en su distrito?

Van a cambiar algunos hábitos que antes no teníamos, como lavarse las manos continuamente, usar alcohol en gel, mantener la distancia en época invernal; habrá algunos recaudos que van a tener que tomar los comerciantes en su tarea cotidiana, los bancos. Hay un montón de costumbres que se van a ir modificando a causa de esta pandemia.

– ¿Dónde ve el mayor desafío para el futuro?

Hay que reactivar el país en general. Eso depende del esfuerzo de todos, de toda la dirigencia política. Hay que tratar de reactivar la economía para que vuelva a ser circular y virtuosa, reactivar la industria, general empleo. Va a ser algo complejo, porque está pasando en todo el mundo, y Argentina tiene, además, la crisis que ya venía arrastrando.

-Se trabaja bien con los intendentes de otro color político. ¿Es una oportunidad para saldar la grieta o eso es una utopía impulsada por la coyuntura?

Respecto a la pandemia se viene trabajando bastante fluido con los intendentes de todos los partidos, que, de hecho, es algo que nos marca el presidente. Al principio, cuando era todo preocupante y no sabíamos cómo lo íbamos a llevar adelante, nos juntó a los 24 intendentes del AMBA, al jefe de la Ciudad y al Gobernador, y se sigue juntando. Y nosotros tratamos de hacerlo de manera regional con los distritos vecinos, y funciona bastante bien, tratando de aportar ideas, de consensuar cuestiones que hacen a la vida cotidiana. A veces, los límites son líneas imaginarias, y la gente, todo el tiempo, va de un lado al otro sin discriminar distritos.

– ¿Qué le ha cambiado la cuarentena en su vida cotidiana?

Yo estaba acostumbrado a salir muchísimo a la calle, a recorrer obras, a charlar con los vecinos, a compartir un mate, a entrar en una casa; y eso lo he perdido en los últimos dos meses. Es algo que me gusta desarrollar en la tarea cotidiana, y hoy veo lejano que se pueda hacer en lo inmediato. Y creo que es una de las cosas que van a cambiar a futuro, por los mismos hábitos que desarrollamos todos, como seguir compartiendo el mate normalmente, como es la costumbre argentina. Otra cuestión son las medidas que uno se autoimpone cuando llega a la oficina o a casa y que antes no hacía.

– ¿Cómo es el contacto con sus familiares que no viven en su casa?

Con mis padres, el contacto es telefónico o a través de videollamadas por WhatsApp, que aprendieron a manejarlo ahora. Mi papá ronda los 80 años y mi mamá arrancando los 70, no estaban acostumbrados al uso de la tecnología y ahora la tienen que usar. Y hace más de dos meses que están en su casa, porque antes que se imponga la cuarentena les dijimos que se queden adentro. Y con los demás familiares, primos, tíos, suegra, suegro, lo mismo.

– ¿Qué hace cuando vuelve a su casa del trabajo?

Lo primero son las medidas de higiene: cambiarme la ropa, lavarme bien las manos y la cara con jabón y ponerme alcohol en gel. Y después saludar a mi hija y tratar de estar con ella y con mi esposa. Charlar de cómo fue el día y poder jugar con la nena un rato. Pero nunca sin dejar la conexión vía telefónica de las cuestiones laborales, porque este es un trabajo que te lo llevás a casa todo el tiempo y termina siendo parte de tu vida.

– ¿Se planteó en algún momento hacer la cuarentena o alejarse de quienes viven con usted?

Sí, me lo planteé en algún momento, porque todos teníamos dudas y desconocimiento de cómo se transmitía el virus. Y el miedo, no tal vez porque uno se contagie, porque está mucho más expuesto, sino también de contagiárselo a mi hija o a mi esposa. Cuando hubo un poco más de información, no lo hice, pero sí, en un momento se me ocurrió hacerlo.