Narcomenudeo, bandas organizadas y mensajes de la política

El secretario de Seguridad, Juan Esper, dijo que esa es la gran preocupación que tiene en esta cuarentena. También habló de los diversos operativos para tratar de mantener el control en el distrito.

Con la aplicación de la cuarentena desde el 20 de marzo la realidad del delito en varios puntos de la provincia de Buenos Aires se fue reduciendo. Sin embargo, hay modalidades delictivas que se empezaron a dar en San Miguel que preocupan, según dijo el secretario de Seguridad, Juan Esper, en diálogo con Aquí La Noticia.

El funcionario explicó que la situación del delito, respecto del año pasado es difícil compararla desde el punto de vista cuantitativo porque en los datos influye mucho el estado de cuarentena. No obstante, dijo que la caída del delito cayó profundamente en abril, que fue más creciente en mayo, y que junio y julio se equiparó, con lo cual creen que han encontrado la nueva normalidad delictiva que es inferior a los datos de enero y febrero. Ello en lo que corresponde a un análisis general.

El tema es desde el lado cualitativo del delito. Al respecto, Esper señaló que han empezado a ver en San Miguel el trabajo de bandas organizadas que vienen de afuera del distrito, con algunos hechos en Bella Vista, que lograron desarticular. Pero también el narcomenudeo que fue proliferando en los barrios a lo largo de la cuarentena. Esto recién está arrancando y le preocupa a futuro.

“Las bandas organizadas y el narcomenudeo no están vinculados a la pobreza. Tal vez tiene que ver con la inacción del Estado en el combate de estos delitos o con la pasividad de la Justicia, o todo junto”, dijo Esper. Pero también remarcó otro aspecto para él preocupante que tiene que ver con los mensajes que da la política: “Cuando dieron las domiciliarias, el mensaje que se le dio a los delincuentes fue el problema. Ellos sienten que el sistema está de su lado y la policía siente que el sistema está en contra suyo. No solo tenemos una policía poco formada, poco capacitada, sin insumos, sin logística, con una jurisprudencia y legislación muy en contra de la legitima defensa, del empleo de armas no letales y el derecho del victimario muy aceitado, sino además que el policía siente que tiene que preocuparse más de cómo lo va a juzgar la Justicia que el propio delincuente de cómo lo pueda llegar a juzgar la Justicia. Y también se nota una falta de respeto enorme a la autoridad y hay una serie de mensajes en las que se alienta al delincuente a seguir en su actividad delictiva”.

La flexibilización

Durante estos más de tres meses de cuarentena la primera misión que tuvo Esper desde la Secretaría de Seguridad fue la de mantener un cierto orden en el movimiento de la gente, de acuerdo a lo establecido en el decreto, siempre desde un lugar de acompañamiento social, no represivo, porque entienden la dificultad de la situación para el cumplimiento estricto del aislamiento sobre todo en los sectores más vulnerables. Pero en esta semana de mayor flexibilización la dinámica de trabajo sigue siendo la misma, no han reducido de momento la intensidad de los operativos porque quieren evitar que la gente se exacerbe. Sin embargo, aclara que el desgaste de la fuerza municipal en la contención por el COVID-19 es importante por lo que están evaluando en los próximos días reducir un poco el esfuerzo que están haciendo porque los policías tienen un recargo de horas extras considerable.

Controles

El funcionario explicó que casi la totalidad de la gente que circula por el distrito tiene el permiso que lo habilita a hacerlo, a diferencia de lo que era al principio de la cuarentena cuando muchos circulaban sin autorización. San Miguel tiene una plaza financiera muy importante por lo que mucha gente llega a los bancos y la tarea es ordenar las filas para que todos cumplan con las distancias obligatorias.

Y si bien se levantaron los bloqueos de calles, los controles en algunos accesos continúan.

Para ello tienen a la Policía Municipal que es la más nutrida por la cantidad de móviles y efectivos, con la que hacen operativos estables en Gaspar Campos y el Río y Martín García y Balbín. “También tenemos un grupo operativo de 45 minutos por media hora de descanso donde se trasladan de un lugar a otro las 24 hs., eso te da entre 15 y 20 operativos en distintos lugares de San Miguel que se turnan días pares e impares. No solo se hacen en los accesos al distrito sino también en los puntos neurálgicos como en Maestro Ferreira y Balbín”, explicó Esper. Y agregó que “la Policía Bonaerense – que pagamos de las arcas municipales – hace trabajos de saturaciones en distintas zonas complejas de cumplimiento de la cuarentena. Y después está Gendarmería que hace operativos de control vehicular y pedestres. También sumamos controles en las estaciones de tren por la reserva de asientos para viajar”.

Finalmente, se refirió a la última visita que tuvieron del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, a quién le mostraron el programa Ojos en Alerta y el mapa del delito para vea cómo trabajan el tema seguridad. Dijo que Berni se llevó una buena impresión y que está dándole “mayor preponderancia a los gobiernos locales en materia de seguridad, que nosotros lo vemos con muy buenos ojos. De hecho, ya hemos dado algunos pasos, pero que lo formalice en los hechos concretos me parece espectacular”.