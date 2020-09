Murió la madre del intendente de Menéndez

La madre del jefe comunal se llamaba Yolanda. El mandatario municipal compartió la noticia a través de sus redes sociales.

“Junto a mi familia compartimos la triste noticia de la partida de nuestra mamá Yolanda. Nuestra fe en Dios nos hace creer que se ha ganado un lugar especial en el cielo a fuerza de su inconmensurable amor por los demás y de su militancia por un mundo más Justo”.

Con esas palabras el intendente Gustavo Menéndez despidió a su madre a través de su cuenta de Twitter.“Agradecemos con el alma las muestras de amor de todas y todos los que nos están escribiendo, llamando, haciéndonos saber de su apoyo en este momento tan duro para todos nosotros…”, dijo y agregó: “No estamos seguros si tenemos un nuevo ángel que nos cuide o una nueva estrella que nos guíe en el cielo…”.

Finalmente, con una fuerte carga emotiva afirmó que “de lo que sí estamos seguros es de que su paso por esta vida no fue en vano, que dejó una estela interminable de ejemplos a seguir… Su luz irradió, contagió y ardió con una fuerza que siempre pareció no ser de este mundo… No es una despedida mamá… es un GRACIAS eterno…”La información es muy reciente y se desconoce el motivo de su deceso. Sin embargo, de a poco se van sumando otros jefes comunales que saludan a Menéndez y su familia por las redes sociales.Es el caso del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien publicó: “Muchas fuerzas querido compañero Gustavo Menéndez.

Te acompaño en este momento de profunda tristeza. Un abrazo y cariños para toda la familia y seres queridos”.Por otro lado, desde Esteban Echeverría, Fernando Gray, dijo: “quiero expresar mi profundo pesar por el fallecimiento de Yolanda, mamá de nuestro querido compañero Gustavo Menéndez y Karina. Yolanda fue una militante muy comprometida y por sobre todo una gran persona. Mi enorme abrazo a su familia”.Desde Aquí La Noticia enviamos nuestras condolencias y más sentido pésame a la familia Menéndez y a sus allegados.